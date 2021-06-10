【慎防詐騙】偽冒PayMe驗證碼短訊騙財　警方接至少2宗報案

▲ 滙豐PayMe疑出現可疑驗證碼短訊。(資料圖片)

滙豐PayMe疑出現可疑驗證碼短訊，假扮要求用戶提供驗證碼，一旦輸入騙徒便可立即控制PayMe戶口，警方接獲至少2宗相關報案，現交由網絡安全及罪案調查科處理。由5月初至6月8日，警方接獲涉及電子支付平台的騙案有30宗。

可疑PayMe短訊近日流傳，短訊會要求用戶提供驗證碼，騙徒之後便可控制該用戶的PayMe戶口，將戶口內存款滙走。金管局今日亦表示留意到事件，呼籲市民提高警覺，任何人士若曾向該網站提供其個人資料，或曾透過該網站進行任何交易，應聯絡有關銀行及警方。

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警方指騙徒只要取得兩組數字，就可以騎劫電子錢包帳戶，轉走存款。近期有騙徒向銀行客戶行騙，手法如下：

假扮朋友向你發訊息，套取電子錢包一次性「驗證碼」及六位數字「交易密碼」；

假冒銀行發出釣魚短訊並稱戶口有異常情況，附連結至假網站盜取你的網上銀行戶口資料。

警方提醒市民，切勿向任何人提供電子錢包的「驗證碼」及「交易密碼」，拒絕開啟來歷不明的訊息或點擊可疑的超連結，謹慎保管個人、銀行戶口或信用卡資料。如對電郵或訊息的真偽有懷疑，應直接向官方機構查詢。

警方指，由今年5月初至6月8日，共接獲49宗牽涉電子支付平台及假冒銀行網站的騙案，涉及金錢損失超過430萬元。當中涉及電子支付平台的騙案佔30宗。騙徒大多假扮受害人朋友或電子支付平台職員向其騙取個人電子支付平台的一次性密碼 (One-time password)和交易密碼，及後登入該電子支付平台戶口並將存款轉走。

另外，涉及假冒銀行網站的騙案佔19宗。騙徒會向受害人發出釣魚電話短訊，以戶口出現異常等藉口，誘使受害人按內附的連結進入假網站，並輸入網上銀行戶口的憑證。騙徒及後登入該戶口並將存款轉走。案件現正交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。同時，警方正與香港金融管理局、銀行業界及相關持份者合作，共同打擊有關罪案。

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記者：蘇文軒