【疫苗接種】到校接種最低門檻300人專車接載上限30人　學校須於10至12個工作天前申請

▲ 政府今日（10日）公布新冠疫苗接種年齡降至12歲的安排細節。（陳永康攝）

政府今日（10日）公布新冠疫苗接種年齡降至12歲的安排細節，包括最快於6月21日起安排校巴接載師生及家長集體前往接種中心，並於同月28日起安排到校外展接種服務，兩者接種人數最低門檻分別為20人及300人，學校分別須於屬意接種日期前10或12個工作天前申請。

公務員事務局今致函全港中小學公布中小學的接種安排，學校外展服務的每個疫苗接種日，最少要有300人報名，特殊學校則可合理放寬接種人數；學校須於最早屬意接種日期前，最少12個工作天作出申請，提交3組屬意的接種日期並排序；學校須於打針前最少5個工作天，收取已簽妥的兩劑疫苗接種同意書。疫苗接種計劃會在打針前最少3個工作天，通知學校確認疫苗接種日期。

外展到校接種當日，由學校職員協助布置接種疫苗場地、進行體溫檢查和清潔雙手，並陪同學生到接種場地及點名登記等；學生接種疫苗後，由教師引領學生到休息區，學生應在休息區休息最少15分鐘或按現場醫護人員指示行事，並在完成接種疫苗後，由教師帶領學生返回班房；如學生有任何不適，立即向在場的醫護人員求助；如學生在接種疫苗後需要求醫，學校教師應陪同學生到醫療設施，並立即通知家長／監護人。

學校亦可透過團體預約，集體到社區疫苗接種中心接種疫苗，每時段參加人數應為20至30人，學校須於最早屬意接種日期前最少10個工作天作出申請，提交3組屬意接種日期。疫苗接種計劃亦會在打針前最少3個工作天，通知學校確認疫苗接種日期及社區疫苗接種中心。接種當日，每部校巴須安排最少2名教師陪同學生到接種中心，以協助點名、登記和維持秩序，並在學生接種疫苗後，由教師引領學生到休息區。

據教育局提供家長通告範本，註明「如有需要，請先與家庭醫生了解是否適合接種疫苗」，「如接種第一劑疫苗後有任何不良反應，請通知學校，並徵詢主診醫生或家庭醫生的意見，是否適合接種第二劑疫苗。」而在已安排接種新冠疫苗的日期起計兩周內，當局提醒請勿安排其他疫苗接種活動。

除上述服務外，家長或監護人亦可直接經「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃」網頁自行為子女預約接種疫苗。

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅