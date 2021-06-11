【香港小姐2021】林作提名「東涌羅浩楷」　有信心Kirsten能夠入圍

▲ 林作親自確定提名佳麗身份，大讚「東涌羅浩楷」似楊貴妃。

TVB年度選美盛事《2021香港小姐競選》於昨日（6月10日）在將軍澳電視城進行首輪面試，當中討論度最高的並非任何標準美女佳麗，而是一名疑似混血兒、樣貌酷似佛祖與藝人羅浩楷的女子Kirsten，該名女子更由林作提名，他並大讚對方似楊貴妃。

今年的香港小姐首輪面試於昨日完滿結束，討論度最高的是有「東涌羅浩楷」之稱的佳麗，昨日由胞兄陪同到達集合處，身穿低胸裙的她配上一頭曲髮，身型豐滿。

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▲ 「東涌羅浩楷」由胞兄陪同到場。（鄭嘉瑤攝）

東涌之友

由於有記者見她跟哥哥拖手到場，於是詢問她對方是否其男友或者丈夫，佳麗否認並指對方是其兄長。傳媒見她以英語對答，於是問她：「Where are you come from？（你是從哪裡來？）」佳麗秒速回答：「東涌。」

到電視城完全脫下口罩會見傳媒時，該名佳麗舉起手向鏡頭打招呼，照片亮相後被賜上各種稱號，有人說她像佛祖，看到她感覺佛光在頭後、腳踏蓮花座，亦有人覺得她像資深男藝人羅浩楷。

▲ Kirsten很有「佛相」。（越玲瓏攝）

林作大力推薦

而獲封「東涌羅浩楷」的她，於昨日傍晚被林作點名確認：「我就係提名咗呢位參加今屆香港小姐。#信心之選 #請大家多多支持」

話說於上月底林作透露，提名一位女士參加今屆香港小姐，當時有網民問他是否叫女友裕美、前女友麥明詩，或者林媽媽參選，他當時叫大家「敬請期待」，然而到昨日初選結束，他終於公開答案，表示自己提名的是「東涌羅浩楷」，並表示：「有我加持，一定贏。」

▲ 林作希望借此掀起一場女性風暴。（Facebook圖片）

林作接受傳媒訪問時，指對方樣貌十足楊貴妃，絕對需要參選，希望她能夠打破「美貌與智慧」並重的傳統。

他又向傳媒透露「東涌羅浩楷」現年19歲，真實姓名為霍韻璇（Kirsten），對方跟他是普通朋友關係，並非其保險下屬，令可信度馬上提高。

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林作對於Kirsten的入圍可能度抱有極大信心，又認為對方擁有內心的美麗，表面又有佛相，除了希望對方成為港姐冠軍，亦希望借此此掀起一場女性風暴。

▲ 網民把羅浩楷的經典角色「凌公公」與Kirsten作對比。（網上圖片）

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