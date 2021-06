【香港小姐2021】林作提名「東涌羅浩楷」　有信心Kirsten能夠入圍

▲ 林作親自確定提名佳麗身份,大讚「東涌羅浩楷」似楊貴妃。

TVB年度選美盛事《2021香港小姐競選》於昨日(6月10日)在將軍澳電視城進行首輪面試,當中討論度最高的並非任何標準美女佳麗,而是一名疑似混血兒、樣貌酷似佛祖與藝人羅浩楷的女子Kirsten,該名女子更由林作提名,他並大讚對方似楊貴妃。

今年的香港小姐首輪面試於昨日完滿結束,討論度最高的是有「東涌羅浩楷」之稱的佳麗,昨日由胞兄陪同到達集合處,身穿低胸裙的她配上一頭曲髮,身型豐滿。

▲ 「東涌羅浩楷」由胞兄陪同到場。(鄭嘉瑤攝)

東涌之友

由於有記者見她跟哥哥拖手到場,於是詢問她對方是否其男友或者丈夫,佳麗否認並指對方是其兄長。傳媒見她以英語對答,於是問她:「Where are you come from?(你是從哪裡來?)」佳麗秒速回答:「東涌。」

到電視城完全脫下口罩會見傳媒時,該名佳麗舉起手向鏡頭打招呼,照片亮相後被賜上各種稱號,有人說她像佛祖,看到她感覺佛光在頭後、腳踏蓮花座,亦有人覺得她像資深男藝人羅浩楷。

▲ Kirsten很有「佛相」。(越玲瓏攝)

林作大力推薦

而獲封「東涌羅浩楷」的她,於昨日傍晚被林作點名確認:「我就係提名咗呢位參加今屆香港小姐。#信心之選 #請大家多多支持」

話說於上月底林作透露,提名一位女士參加今屆香港小姐,當時有網民問他是否叫女友裕美、前女友麥明詩,或者林媽媽參選,他當時叫大家「敬請期待」,然而到昨日初選結束,他終於公開答案,表示自己提名的是「東涌羅浩楷」,並表示:「有我加持,一定贏。」

▲ 林作希望借此掀起一場女性風暴。(Facebook圖片)

林作接受傳媒訪問時,指對方樣貌十足楊貴妃,絕對需要參選,希望她能夠打破「美貌與智慧」並重的傳統。

他又向傳媒透露「東涌羅浩楷」現年19歲,真實姓名為霍韻璇(Kirsten),對方跟他是普通朋友關係,並非其保險下屬,令可信度馬上提高。

林作對於Kirsten的入圍可能度抱有極大信心,又認為對方擁有內心的美麗,表面又有佛相,除了希望對方成為港姐冠軍,亦希望借此此掀起一場女性風暴。

▲ 網民把羅浩楷的經典角色「凌公公」與Kirsten作對比。(網上圖片)

