【水母螫傷】下海拍戲被水母螫傷現大片水泡紅疹　男星陳學冬曝傷勢：如被一萬隻毒蚊咬【附正確急救處理方法】

▲ 男星陳學冬下海拍戲被水母螫傷現大片水泡紅疹。

2013年拍攝《小時代》系列電影走紅的30歲內地男星陳學冬，昨在微博分享下海拍攝時被水母螫傷，就如被一萬隻毒蚊咬過一樣。從曝光的傷勢照可見，他的右腳現大片水泡及紅疹，情況嚴重。

陳學冬於微博發文，指自己下海拍攝時被水母螫傷：

下海拍攝難免被螫…但是這次被水母螫成了篩子。腿上都是包，仿佛被一萬隻毒蚊子咬過。密恐（密集恐懼症）勿入……

從傷勢照可見，​​​​陳學冬右腳的大腿近膝蓋位置、小腿都被水母螫傷，出現大片一粒一粒的紅疹及水泡。

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其實本港海灘不時都會出現水母，到底被水母螫傷應如何急救處理？據本港消防處，水母不會主動攻擊人，游泳人士被水母螫傷，一般都是由於不慎觸及水母的觸手所致。如觸碰水母觸手，皮膚或會被觸手彈出的刺絲胞刺穿，毒素隨之滲入體內，除引起不適，亦可致命。

徵狀

皮膚會出現明顯的條狀紅疹甚至水泡，仿如被鞭打的傷痕

傷處紅腫、痕癢及疼痛

嚴重者會作嘔、全身痠軟、心跳加快、呼吸困難，甚至休克或死亡

處理方法

從速離開水中；

切勿徒手觸碰傷處，因為皮膚仍會殘留水母的毒螫或觸鬚，可能會造成二度螫傷；

以清潔的海水冲洗傷處，勿用淡水或蒸餾水，因為可能會刺激殘留在傷處表面的水母刺絲胞釋出更多毒液；

在熱水（水溫約為攝氏42度）中浸泡螫傷部位，以減輕痛楚；

如果出現嚴重不適症狀，又或螫傷之處是面部或眼部，應立即求醫。

另外，香港紅十字會亦曾解釋一些坊間急救方法的謬誤，例如用蒸餾水反而有機會加重症狀、用爽身粉或有助清除水母觸鬚、醋有助中和毒性等，並建議用海水是最佳的處理方法。

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責任編輯：羅嘉欣