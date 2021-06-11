【養生秘訣】每日一杯合歡皮玫瑰特飲　李韡玲：有助改善失眠通便【內附做法】

▲ 每日一杯合歡皮玫瑰特飲有助改善失眠通便

紓緩壓力提神醒腦的方法，有深呼吸、運動、還有茶水。日前，從中醫師陳綺琪（Erica）處拿到一個茶水方，在這裏與大家分享。

材料：

合歡皮十二克

夜交藤十八克

玫瑰花二十枚

蜂蜜兩茶匙

做法：

一、先把合歡皮、夜交藤、玫瑰花沖洗乾淨，然後放入一大茶壺中

二、沖入沸水五百毫升，焗十分鐘

三、待茶溫稍涼後加入蜂蜜，調勻，即成。

功效：

一、合歡皮，性平味甘，入心、肝經，可以解鬱、和血、寧神、消癱腫。

二、夜交藤，性平味甘苦。入心、脾、腎、肝經，有養心、安神、通絡、袪風的功效。

三、玫瑰花，性溫味微苦、甘，歸肝、脾經，可行氣解鬱、活血止痛。四、蜂蜜，性平味甘，歸肺、脾、大腸經，有補中緩急、潤肺止咳、滑腸通便的功效。

據Erica說，這個茶水亦有改善失眠的功效，每日一杯亦無不可。至於蜂蜜，因為有通便的作用，故此平常大便稀溏者不宜多吃。

由於疫情反覆，差不多人人禁足，令許多人都有精神不振的情況，成日沒精打采也不是辦法，不如親自焗杯合歡皮玫瑰特飲來打起精神啦！

同場加映：【活得健康啲】便秘救星無花果老幼皆宜 湯水達人教整OL必飲救命水

無花果潤腸暢便，營養價值高，是適合大人小朋友的「便秘救星」。湯水達人黎淑慧（Natalie）在今集《活得健康啲》就分享如何用無花果炮製「救命水」，尤其適合常常捱夜及皮膚乾燥的OL上班族飲用。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2