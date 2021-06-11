【嚴正聲明】被人張貼大字報惡意攻擊 SDM爵士芭蕾舞學院發聲明澄清財政穩健

▲ SDM爵士芭蕾舞學院發聲明澄清財政穩健。

SDM爵士芭蕾舞學院旗下兩間分校，日前被人張貼欠債告示，惹起財務危機疑雲。SDM爵士芭蕾舞學院分別在學校網站及報刊上發出嚴正聲明，指公司遭到惡意抹黑及失實指控，強調公司財政穩健，對於有人破壞學生學習的心情及環境，實在無法容忍。

SDM爵士芭蕾舞學院發出嚴正聲明，指早前有人罔顧學生福祉，非法於校外張貼失實的大字報，公司立即報警處理，其後惡意攻擊不斷，有人透過傳媒、網上平台、電郵針對公司及主席進行「人格謀殺」，公司為澄清事件及維持聲譽，已就事件採取法律行動，並對所有失實指控、影射及誹謗報道、言論、文字，保留法律追究權利。

聲明更指，事件是源於公司拒絕某股東加入董事會的要求後，便遭到惡意抹黑及失實指控，強調公司只容許對教育有理想及熱誠的人士加入董事會，而且一直對董事有嚴格的挑選。

聲明強調，公司的2022年期企業債券及主席個人商業貸款，一直按條款還款，並無拖欠，而且公司為香港上市公司，秉持財政穩健為原則運作。疫情期間學院仍可逆市擴充業務，2020年底至2021年4月期間開設三間大型分校，包括逾 5,000 呎的將軍澳海悅豪園分校、北角分校及全新黃埔概念店。

此外，公司近年於新加坡的業務發展亦見理想，旗下於新加坡的幼兒教育機構於當地設有逾55間幼兒中心、幼兒園及托管中心，學生人數逾3,000人，成為當地首三大幼兒教育機構。學校更於2020年獲得新加坡「最佳幼兒學院」殊榮，為當地學生提供優質幼兒感觀學習體驗。

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責任編輯：鄺嫻