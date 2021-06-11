【疫苗接種】12至15歲人士今早9時起預約打復必泰　2間中心首日打針名額已爆滿

▲ 養和醫院未來21天預約名額已一早爆滿。（資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃至今，整體接種率逾2成。政府昨日（10日）公布將復必泰疫苗接種年齡下限，降至12至15歲青少年，今早（11日）9時許起網上預約，最快下周一（14日）可打針。截至早上10時，在24間負責接種「復必泰」的社區疫苗接種中心，養和醫院和荃景圍體育館首天預約名額已爆滿；中大醫院則有少量首天名額；其餘21間中心則尚有名額。

根據政府新冠疫苗接種計劃網站「預約狀況」頁面，不計算預約已截止的未來兩天，由下周一端午節（14日）至7月2日，在可提供456個接種時段中，有416個時段呈綠色，即表示「尚有名額」；13個呈棕色，則表示「少量名額」；其餘27個則呈紅色，顯示「已滿」。

在27個「已滿」接種時段中，養和醫院佔其中19個，即未來21天預約名額已一早爆滿；而荃景圍體育館則是第二間「最爆」的中心，有6天預約名額已滿，另外5天預約已呈「少量名額」。

24間社區疫苗接種中心最新預約情況，按圖即看：

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記者：陳子謙