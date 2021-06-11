【忘年戀】27歲人夫狠休22歲嫩妻　網上結識47歲大媽譜忘年戀成婚

▲ 27歲人夫狠休22歲嫩妻，網上結識47歲大媽譜忘年戀成婚。

愛情沒有年齡限制，相差多年的忘年戀也可以步入幸福。越南一名男子多年前與年輕5歲的嫩妻成婚，但婚後二人感情漸漸疏遠，男子在網絡上邂逅一名47歲失婚大媽，二人隨即墮入愛河。男子更為大媽狠休22歲嫩妻，即使面對家人反對，但二人無懼流言蜚語譜寫忘年戀，最終成婚。

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綜合外媒報道，越南一名27歲男子Thien（化名）原本與一名22歲年輕貌美的女友成婚，惟二人婚後感情變淡，甚至失去共同話題，漸漸走遠的Thien感到寂寞，便透過交友網站結識其他女性。緣分來到，Thien邂逅一名47歲失婚女子Houng（化名）。

二人相當投契，相處後更一見如故，隨即由成朋友成為戀人。但是，Houng過去曾經歷一段失敗婚姻，與前夫育有一名兒子，她發現Thien已婚時，便減少聊天次數，不想拆散對方的家庭，更希望二人朝朋友關係發展。

為大媽與嫩妻離婚

原本以為忘年戀會無疾而終，萬萬沒想到，Thien在數天後向Houng表示，他已向妻子離婚，對她展開猛烈追求。對於Thien為她離婚，Houng坦言曾自責，但後來慢慢放下顧慮，答應與Thien真正交往。

雙方家屬得知二人交往後，強烈反對，惟經過一段時間的堅持，最後成婚，更得到親朋戚友的祝福。據報道指，夫婦二人非常幸福，而Thien則表示，

雖然妻子比我大20歲，但在我眼中，她永遠是最美麗的新娘。

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責任編輯︰王明芳