【東鐵綫】旺角東至紅磡站列車服務下周日暫停　港鐵籲乘客為行程預留充裕時間

▲ 東鐵綫來往旺角東至紅磡站的列車服務將會在下周日（13日）暫停。（資料圖片）

為配合東鐵綫過海段的新軌道接駁工程，東鐵綫來往旺角東至紅磡站的列車服務將會在下周日（13日）暫停。港鐵呼籲乘客為行程預留充裕時間，及優先使用港鐵替代路綫，亦可考慮選擇乘搭其他交通工具。

此外，紅館當晚會舉行演唱會，港鐵呼籲參與人士留意當晚交通安排，優先選乘西鐵綫往返紅磡站並接駁其他鐵路綫。為方便出席活動的人士，公司亦會於晚上約11時起，配合需求加強免費接駁巴士服務。

港鐵又指，若乘客乘搭港鐵免費接駁巴士，需留意其運作效率受路面情況影響，運載量亦不及鐵路。乘客可透過東鐵綫車站的告示和廣播、港鐵網站以及MTR Mobile，獲取替代路綫的詳情。公司衷心感謝乘客的體諒和包容。

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責任編輯：陳子謙