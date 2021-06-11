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【聲夢傳奇】姚焯菲《戀愛預告》4日破百萬點擊　14歲Chantel自揭情人背景【有片】

娛樂 10:56 2021/06/11

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《聲夢傳奇》上星期一集，14歲姚婥菲（Chantel）演唱《戀愛預告》，少女甜蜜唱腔令網民大讚，其演出片段只用了4天就直線衝上了100萬點擊，令姚焯菲人氣急升，成為網民熱搜。

《聲夢傳奇》的炎明熹早前演唱林憶蓮《沒有你還是愛你》 ，視頻在YouTube片突破100萬點擊後，另一位參賽者姚焯菲演唱《戀愛預告》曲：陳百強，唱：林珊珊）的片段，亦在4天內直線衝上100萬點擊，其Instagram也急增逾5000粉絲，成為網民討論對象，連帶原曲都再度受歡迎。

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參考林珊珊原唱片段

原唱林珊珊也有留意自己舊作再成話題，她接受TVB訪問稱當然開心，指身邊親戚朋友都讚這個小妹妹好Sweet 好可愛。珊珊感謝家再鍾意陳百強的曲和鄭國江的詞，也多謝Chantel令她這個Auntie變回少女。

Chantel接受《東張西網》訪問，也指演唱前也聽過林珊珊和陳百強的版本，她指：「我一開始聽這首歌就已經Feel到好甜蜜，跟住再看回舊片段的演出，完全感覺到好少女。」

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Chantel樣子甜美。

Chante受訪時抱著「情人」愛犬Baby，被問到唱《戀愛預告》，自己可有戀愛經驗，Chantel甜笑：「現階段沒有想要拍拖，唱《戀愛預告》時全靠想著（小狗）Baby投入感情。」

吳業坤早前說不夠膽跟她打招呼，Chantel也向著坤哥派定心丸：「你可以勇敢同我打招呼，我都會同你say hi。」坤哥留言回應：「我會默默咁做你Fans，大家放心。」

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其實早在姚焯菲初參賽時，已有網民對其背景大感好奇，在《聲夢傳奇》的宣傳片《Staries聲夢定時動態》其中一集，參賽者林君蓮（Kaitlyn）便帶同TVB工作人員突擊Chantel的家居，令Chantel家居曝光。

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Chantel跟愛犬。（TVB發相）

家住千呎豪宅

從節目中可見Chantel家住豪宅，客飯廳極為寬敞，且有大窗，採光極好。客廳的傢俱非常簡潔，加上少許的擺設及照片點綴，令客廳的空間感大。

Chantel的睡房以粉紅色為主，不同的物品都是粉紅色，的房中也有不同的公仔及韓團BLACKPINK的周邊產品，她也直言很愛BLACKPINK。

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Chantel房中也有大書櫃放滿不同書籍，她也在節目中直認學業成績不俗，在追夢比賽的同時也會兼顧學業，是乖乖女一名。

而網民也從當中獎座，發現Chantel應是讀國際學校，有網民估計應是不少星二代都也有就讀的宣道國際學校。

同場加映：阮嘉敏訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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