【回收舊鞋】Nike2萬舊鞋打造石籬Grind主場成航拍打卡位　宣揚環保即日起發起舊球鞋回收計劃【內附詳情】

▲ Nike「石籬Grind主場」在葵涌，肯定是航拍友的新打卡熱點。（圖片品牌提供）

交友網站普及化，令大家四處找尋景點拍照然後上載於網站裏為求一like，而近年航拍興起，更有人駕駛航拍機居高臨下拍照，難度又再高一層，最近Nike在葵涌用2萬對回收舊鞋製成一個最適合航拍友打卡的「石籬Grind主場」，同時Nike由即日起發起舊鞋回收計劃，大家還不快快支持。

作為全球其中一個運動品牌巨頭Nike，每天生產數以萬對以真皮和塑彩縫製的球鞋，因此，對地球環境更要肩負上部分的責任，這一次Nike將環保的願景來到香港，在這個位於葵涌某大廈的天台籃球場建立起一個名為「石籬Grind主場」的可持續性及藝術元素改建而成的籃球場。

這個球場由2萬對回收舊運動鞋製成的Nike Grind舖設而成，至於甚麼叫做Grind？原來Nike Grind是由回收運動鞋、塑膠瓶及生產廢料包括橡膠、泡沫、纖維、皮革和織物合成物等製造而成的再生材料。

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品牌就希望鼓勵所有人勇於挑戰不可能，而垃圾亦可被重新賦予生命，使我們身處的地球得益，而承傳著這理念，Nike Grind把社區球場重塑成一幅巨型公共藝術畫布。至於籃球場上的圖案由插畫家兼玩具設計師James Jarvis主理，在籃球場上展示了仔標誌性的圓形公仔正在打籃球的各種動態。

此外，Nike亦於即日起展開Reuse-A-Shoe舊鞋回收計劃，難得的是不論任何品牌的舊球鞋一律照修，家中有一大堆舊球鞋而又不知如何處理的朋友，大家可要趕快行動。

石籬Grind主場

公眾開放日期：25/6（星期五），其他日期未定

地點：新界葵涌圍乪街6號石籬商場一期天台

Reuse-A-Shoe舊鞋回收

日期：11/6起（結束日期未定）

地點：葵涌大隴街110號石籬（二）邨商場2樓中庭

備註：接受所有運動鞋，但注意涼鞋、高跟鞋、靴子或任何含有金屬配件的鞋（如防滑釘或釘子）均無法被回收。從Reuse-A-Shoe計劃中所收集到的舊運動鞋，將被送往本地可持續發展創意工作室進行回收。

記者：何偉雄