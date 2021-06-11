【疫苗接種】外國研究青少年打復必泰可現心肌炎罕有副作用　專家建議兩招預防

▲ 外國研究青少年打復必泰可現心肌炎罕有副作用，專家建議兩招預防。

政府昨日公布將復必泰疫苗接種年齡下限，降至12至15歲青少年，惟外國有研究指青少年接種「復必泰」疫苗後，外國發現有機會出現比較罕有的副作用，例如是心肌炎或心包炎，本港專家呼籲學童接種後一周內避免劇烈運動，出現胸口痛、呼吸急速等徵狀須立即求醫。

一文看清衞生署最新打針指引，12歲起人士可打復必泰，曾打流感針長者亦安全。詳情即看：【下一頁】

衞生署衞生防護中心轄下兩個科學委員會早前就接種疫苗或引致副作用表示關注，指外國曾公布有關接種「復必泰」疫苗後出現輕微心肌炎或心包炎、及接種第二劑復必泰疫苗與年輕人出現心肌炎病發兩者的可能潛在關連等報告，認同有需要就該潛在關連正進行的相關研究作出持續監察。

最新29間疫苗接種中心分布：

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疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆指，目前發現青少年，尤其男生，接種第二針復必泰疫苗後，可能出現罕見及輕微心肌炎，比率為5,000到6,000人出現1宗，一般在接種第二劑疫苗4天內出現，建議如果學生出現胸口痛、呼吸急速或心跳急速，須向醫生求診，呼籲學校給予2至3天疫苗假期予接種學生休息，以及避免在接種疫苗一星期內舉辦陸運會等。

心肌炎是指心臟肌肉受到病毒、細菌、毒素等侵犯，或自身免疫反應引起，導致心臟肌肉發炎甚至壞死，臨床上以病毒性心肌炎最常見。兒童或青少年發病較緩慢，剛開始可能無明顯徵狀，有顯著徵狀的心肌炎死亡率達22%，突發性死亡率高達50%到70%。

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記者：陳麗娜