  • 31°C
香港時間 : 2021611日 (週五) 12:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】外國研究青少年打復必泰可現心肌炎罕有副作用　專家建議兩招預防

社會 11:05 2021/06/11

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

外國研究青少年打復必泰可現心肌炎罕有副作用，專家建議兩招預防。

政府昨日公布將復必泰疫苗接種年齡下限，降至12至15歲青少年，惟外國有研究指青少年接種「復必泰」疫苗後，外國發現有機會出現比較罕有的副作用，例如是心肌炎或心包炎，本港專家呼籲學童接種後一周內避免劇烈運動，出現胸口痛、呼吸急速等徵狀須立即求醫。

一文看清衞生署最新打針指引，12歲起人士可打復必泰，曾打流感針長者亦安全。詳情即看：【下一頁】

衞生署衞生防護中心轄下兩個科學委員會早前就接種疫苗或引致副作用表示關注，指外國曾公布有關接種「復必泰」疫苗後出現輕微心肌炎或心包炎、及接種第二劑復必泰疫苗與年輕人出現心肌炎病發兩者的可能潛在關連等報告，認同有需要就該潛在關連正進行的相關研究作出持續監察。

最新29間疫苗接種中心分布：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆指，目前發現青少年，尤其男生，接種第二針復必泰疫苗後，可能出現罕見及輕微心肌炎，比率為5,000到6,000人出現1宗，一般在接種第二劑疫苗4天內出現，建議如果學生出現胸口痛、呼吸急速或心跳急速，須向醫生求診，呼籲學校給予2至3天疫苗假期予接種學生休息，以及避免在接種疫苗一星期內舉辦陸運會等。

心肌炎是指心臟肌肉受到病毒、細菌、毒素等侵犯，或自身免疫反應引起，導致心臟肌肉發炎甚至壞死，臨床上以病毒性心肌炎最常見。兒童或青少年發病較緩慢，剛開始可能無明顯徵狀，有顯著徵狀的心肌炎死亡率達22%，突發性死亡率高達50%到70%。

同場加映，說話聲沙易走音或沙涉聲帶生繭、瘜肉，情況持續2周須求醫檢查：

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

相關文章

【疫苗接種】單日逾7.3萬人打針或預約接種　已接種疫苗近279萬劑
22:03 2021/06/10
【疫苗接種】單日逾7.3萬人打針或預約接種　已接種疫苗近279萬劑
【疫苗接種】到校接種最低門檻300人專車接載上限30人　學校須於10至12個工作天前申請
23:07 2021/06/10
【疫苗接種】到校接種最低門檻300人專車接載上限30人　學校須於10至12個工作天前申請
【疫苗接種】12至15歲人士今早9時起預約打復必泰　2間中心首日打針名額已爆滿
今日 10:25
【疫苗接種】12至15歲人士今早9時起預約打復必泰　2間中心首日打針名額已爆滿

你可能感興趣

【疫苗接種】單日逾7.3萬人打針或預約接種　已接種疫苗近279萬劑
22:03 2021/06/10
【疫苗接種】單日逾7.3萬人打針或預約接種　已接種疫苗近279萬劑
【疫苗接種】到校接種最低門檻300人專車接載上限30人　學校須於10至12個工作天前申請
23:07 2021/06/10
【疫苗接種】到校接種最低門檻300人專車接載上限30人　學校須於10至12個工作天前申請
【疫苗接種】12至15歲人士今早9時起預約打復必泰　2間中心首日打針名額已爆滿
今日 10:25
【疫苗接種】12至15歲人士今早9時起預約打復必泰　2間中心首日打針名額已爆滿
BioNTech 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 副作用 運動 肺炎 衞生防護中心 衞生署 運動

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶