【揚眉女子】畫廊掌舵人蕭安琪傳承書畫之美 昔日收藏純為鑒賞今日變天價

▲ 潔思園畫廊第二代掌舵人蕭安琪，自幼浸淫於書畫之中，現以傳承國畫之美為任。

中國書畫藏家向來是男性天下，但潔思園畫廊第二代主人蕭安琪（Angel），卻是如中環OL打扮的80後︰在上月Art Basel中的典亞藝博展，她正為客人講解他們收藏一幅明朝唐伯虎的真蹟《松風仙呂圖》，「以為Art Basel展出當代藝術為主，出乎意料地，那畫引來不少後生一輩的留意。」傳承書畫之美，柔韌的Angel如何在藝術家、收藏家的男人堆中自處，且聽她娓娓道來。

▲ 潔思園畫廊第二代主人蕭安琪（Angel）說，「買畫最緊要自己鍾意，不要為投機而買，否則就沒有意義。」

潔思園畫廊在皇后大道中，斗大的字打正旗號，滿堂錦鏽的除了一幅張大千的仕女圖外，還有林風眠、鄧芬、李苦禪等大師的作品，而張大千那張仕女圖，更是Angel滿月時的禮物，如此的「童年經歷」確是萬中無一。

經營畫廊 講求客戶信任

Angel的爸爸蕭暉龍經營中國書畫買賣，母親則熱愛書法藝術，伯父也是一位畫家，1978年蕭暉龍更創立了潔思園畫廊，小時候的Angel已生活於充滿文藝氣息的氛圍裏，身邊總有一大批書畫相伴，

那仕女圖是爸爸的友人相贈，像是慶祝我滿月，如此厚禮我爸後來則回餽他一隻價值相若的名錶。現在論升幅，那畫一定高很多，所以中國書畫除了可鑒賞，也有投資價值。

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童年時的Angel，因工作關係已常隨爸爸探訪一眾藝術家朋友，耳濡目染已對書畫產生興趣，但大學時卻是在美國三藩市唸心理學。「那時確沒想到替家人打工，只想接觸一下外面的社會。因我個人內向而慢熱，不懂跟同陌生人聊天，從讀心理及後來當公關，也令自己大膽點。經營畫廊 介紹畫作 ，也講人與人之間的關係，建立信任。」

由公關行業投身爸爸的畫廊，中間其實也有心理轉折。

有次爸爸去日本收一幅畫，問我可否隨行。跟日本人做生意，要以誠意打動，他們固然希望將畫賣回給國人，但重要的是要了解你是甚麼人和背景，會如何對幅畫。 之後返港也保持聯絡，培養感情，得到他的信任後，才安心將畫給賣給我們。過程中，我看到賣畫不純是金錢交易，有很大的滿足感，才全心投入經營畫廊。

女性畫廊繼承者 老叔父的異樣眼光

雖然自少浸淫在書畫堆中，Angel自言沒有相關的閱歷和經驗，大學更沒修讀過讀藝術史的課程，在書畫收藏界以男性主導的氛圍中，起步確帶困難。

做這行的，年紀相對較大，開始時較難得到他們的信任，一係問「你識唔識架」，一係就「不如搵返你爸爸講」，要時間做點成績出來，如做展覽會，讓他們明白後生一輩有新想法，也是慢慢積累經驗的過程。

Angel笑言真心喜歡藝術的，如前輩畫家也很願意分享他們的見解，「不懂就問，他們也很樂意討論，也是新一代和舊一輩看法的交流。」

▲ Angel背後這畫，是石虎的《三女圖》，是新派的傳統水墨畫。( 攝影︰馮柏偉 )

畫廊要維生，要拿真金白銀購買作品，才可轉售營利，憑的是眼光和判斷，Angel說也有失準的時候。「作品買回來後，會放一輪才賣出去，所需的資金有很大風險。有時看好某藝術家的升幅，但最後又不甚了了。或者在拍賣場，一些作品衝動地買貴了……但買得的畫，本身一定是鍾意的，自己keep都得。書畫有時蝕少少，但可在其他的拉上補下經營。」

▲ 潔思園畫廊在上海也有分號，Angel說當地的年青人普及接受中國書畫，「之前有個90後的妹妹，一眼就認出『潔思園」3字是劉海粟所書，也較我意外。」( 被訪者供相)

昔日收藏純為鑒賞 今日變天價

蕭爸爸曾言，上一代的女性書畫收藏家比例不足1成， Angel說理解那年頭的風氣。

爸爸70年代入行，其後有自己的畫廊，那時女性的經濟能力不高，書畫同古玩男人會比較玩得多。女性有餘錢，多會買『閃令令』而可帶出街的東西 ，如珠寶首飾等。 但70至90年代的書畫，那時藝術家作品多，收藏家主要以鑒賞為主，投資的成分不多，想不到今天許多作品會變為天價，80年代可能幾萬，今天已要幾百萬。

▲ Angel的爸爸蕭暉龍（左）與多名畫家相識多年，揮筆者正是畫家謝稚柳，相攝於拍攝於1996年的上海。( 被訪者供相)

作為潔思園第二代掌舵人，80後的Angel也以推廣中國水墨畫為己任，「都會舉辦一些展覽會，但後生一輩，喜歡視覺效果很豐富的東西，最好不用思考一望就很吸引那種。要教他們欣賞傳統水墨畫，確有點難度，尤其多為黑白兩色，構圖又像差不多的。慶幸上次展出唐寅（唐伯虎）的《松風仙呂圖》，也許有傳媒介紹過，那角落就圍了不少好奇的觀眾，我也會主動向他們講解。中國和台灣都有故宮，但在香港要欣賞傳統國畫，就不是很多地方有，這也是很好的教育機會。」

▲ Angel與姨甥，在上月Art Basel中的典亞藝博展欣賞他們展出的唐伯虎真蹟《松風仙呂圖》。( 被訪者供相)

▲ 內地畫家任重的作品，修竹霜雪間別見韻味。( 攝影︰馮柏偉 )

Angel也說不少人以為買畫者「高深莫測」，張大千一幅潑墨閒閒地1、2億，「其實買畫，最重要你本身喜歡那作品，我也有不少90後的客戶，純為欣賞而買的，升幅如何也是後話了。」

記者︰馮柏偉