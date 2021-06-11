【調教你MIRROR】梁祖堯讚Tiger悟性高　邱傲然年輕卻穩重成熟

▲ Tiger不爭不搶背後隱藏苦衷。

ViuTV節目《調教你MIRROR》在昨日（6月10日）播出的一集，以「MIRROR vs Solo」為題目，講述MIRROR經理人黃慧君（花姐）託導師梁祖堯調教邱傲然（Tiger），希望能夠令Tiger更有進取心，更指邱傲然甘願當MIRROR內「隱形人」的原因。

花姐向梁祖堯回憶稱，看到Tiger在《全民造星》第一輪跳拉丁舞，已經經覺他很有魅力，但簽完約後發現他有很多缺點，花姐直言：「而隱形是一個很大的缺點。」

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▲ 梁祖堯大讚Tiger。（《調教你MIRROR》截圖）

Tiger苦衷令人心痛

花姐坦言不明白Tiger為何常不說話，總是坐在一旁，演出時又不是最賣力，就算讓他站在中間，Tiger卻說：「可以了...我不一定要獨唱，你讓我站在一旁就可以。」

這令花姐十分忟憎：「點呀？你可不可以有點上進心？」但原來Tiger隱藏苦衷：「我今年才19、20歲，我那些哥哥，即是MIRROR成員，已經27至29歲，他們需要的機會是不是比我多？等我過幾年你再給我機會也未遲。」

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但這令作為經理人的花姐更心急，她告訴Tiger：「阿仔，不是這樣的，如果幾年後MIRROR不紅，你就無機會紅，你就無機會表現自己，你不能等，為什麼不能一起有機會？」，花姐向梁祖堯表示自己很氣這點。

因此希望借梁祖堯調教Tiger的欲望，花姐表示：「我希望他更有進取心。」

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自覺「未夠班」

在《調教你MIRROR》內，當梁祖堯問MIRROR眾人：「是不是所有人都渴望有單飛的機會？」

Tiger回答：「其實我想的，但不是短期內的目標，可能3年是一個合理的時間去實現這件事，這對我來說是個機會，機會人人也想要，我是喜歡的，只是我做得不好。」

▲ Tiger露出滿意笑容。（《調教你MIRROR》截圖）

其實在節目一開始，Tiger對鏡頭進行剖白：「呢刻我覺得MIRROR比較重要，因為無MIRROR根本無機會獨唱，MIRROR是根基，當根基未打好，如何發展其他方面？如果真的要獨唱，可能還要等多幾年，一來我真的未準備好，更重要是我不值得有獨唱的機會。」

可能，Tiger才是最乎合花姐的理想，把MIRROR放在第一位。

▲ 梁祖堯為Tiger錄下唱歌一刻。（《調教你MIRROR》截圖）

梁祖堯為Tiger自責

到唱歌訓練那天，梁祖堯對Tiger刮目相看：「那天對Tiger印象很深刻，他唱歌時明顯感覺到他不夠信心和緊張，Tiger是舉手要求再唱一次，他說唱給媽媽聽，馬上不同了」

Tiger的一點通反令梁祖堯自責：「所以我覺得Tiger悟性很高，我覺得他很聰明和敏感，所以從那刻開始覺得有點自責，甚至內心有點歉意，為什麼我之前沒留意這個孩子?他很有才華。」

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節目播出後，梁祖堯在個人社交媒體寫下他對Tiger的看定法：「老虎係個old soul ,年紀輕輕又穩重又成熟。認識咗佢嘅父母之後，我就明白了。呢一對非一般嘅父母，信任佢，俾佢經歷俾佢飛，就成就左（咗）呢一個咁有才啦，又咁孝順嘅孩子」

所以便有《調教你MIRROR》中，Tiger唱出對媽媽動人歌聲的一幕。

同場加映：MIRROR專訪