【爆機自由仁】「死侍」賴恩雷諾士最新動作喜劇　打不死無限復活「升呢」做英雄

出名抵死又搞笑的荷里活巨星﹑《死侍》（Deadpool）系列男主角賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）終於在2021年下半年推出全新爆笑動作電影《爆機自由仁》（Free Guy）。

電影除實行《死侍》爆笑連場模式，無間斷放送笑料之外，更玩轉第一身打機視覺，讓觀眾經歷打機般的共鳴感。

▲ （電影劇照）

「死侍」變人氣遊戲王

由《翻生侏羅館》（Night at the Museum）系列導演桑里維（Shawn Levy）再度玩轉人氣題材，這次決定跳出博物館，進入電腦遊戲大世界。

賴恩在片中飾演非玩家背景的閒角阿仁（Guy），為博女神注意，決定打破日復日無限loop的生活，重掌命運，自行「升呢」做玩家，誓要反轉電腦遊戲拯救世界。

賴恩飾演的阿仁生活在電腦遊戲「自由城市」，是一個以惡為首的罪惡都市，人人打家劫舍、搶錢為樂、無惡不作，但阿仁竟然反轉遊戲規則，不做壞事，奮力做好人儆惡懲奸，由毫不起眼的背景角色，搞到全城偵「仁」，成為熱爆人氣遊戲王。

▲ （電影劇照）

賴恩早前於訪問中透露這部電影是他自《死侍》後最全情投入的作品，爆笑同時充滿正能量，觀眾一定會有共鳴：「世界有很多事情其實都不能控制，就好像『阿仁』的背景角色一樣。」

▲ （電影劇照）

但阿仁決心選擇自己的人生，相信任何人都可以化身成爆機自由仁。

演員之一的Joe Keery被問到與賴恩合作的感受，大讚對方是他遇過最友善的演員，更用上幾套經典電影形容《爆機自由仁》：「就像《真人Show》遇上《回到未來》，又似《挑戰者一號》！」

電影預計於今年8月12日上映。