  • 31°C
香港時間 : 2021611日 (週五) 12:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【爆機自由仁】「死侍」賴恩雷諾士最新動作喜劇　打不死無限復活「升呢」做英雄

娛樂 11:33 2021/06/11

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

出名抵死又搞笑的荷里活巨星﹑《死侍》（Deadpool）系列男主角賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）終於在2021年下半年推出全新爆笑動作電影《爆機自由仁》（Free Guy）。

電影除實行《死侍》爆笑連場模式，無間斷放送笑料之外，更玩轉第一身打機視覺，讓觀眾經歷打機般的共鳴感。

（電影劇照）

「死侍」變人氣遊戲王

由《翻生侏羅館》（Night at the Museum）系列導演桑里維（Shawn Levy）再度玩轉人氣題材，這次決定跳出博物館，進入電腦遊戲大世界。

賴恩在片中飾演非玩家背景的閒角阿仁（Guy），為博女神注意，決定打破日復日無限loop的生活，重掌命運，自行「升呢」做玩家，誓要反轉電腦遊戲拯救世界。

賴恩飾演的阿仁生活在電腦遊戲「自由城市」，是一個以惡為首的罪惡都市，人人打家劫舍、搶錢為樂、無惡不作，但阿仁竟然反轉遊戲規則，不做壞事，奮力做好人儆惡懲奸，由毫不起眼的背景角色，搞到全城偵「仁」，成為熱爆人氣遊戲王。

（電影劇照）

賴恩早前於訪問中透露這部電影是他自《死侍》後最全情投入的作品，爆笑同時充滿正能量，觀眾一定會有共鳴：「世界有很多事情其實都不能控制，就好像『阿仁』的背景角色一樣。」

（電影劇照）

但阿仁決心選擇自己的人生，相信任何人都可以化身成爆機自由仁。

演員之一的Joe Keery被問到與賴恩合作的感受，大讚對方是他遇過最友善的演員，更用上幾套經典電影形容《爆機自由仁》：「就像《真人Show》遇上《回到未來》，又似《挑戰者一號》！」

電影預計於今年8月12日上映。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【無聲絕境II】加料製作保持驚嚇水平　細路覺醒救世打怪獸
14:34 2021/06/10
【無聲絕境II】加料製作保持驚嚇水平　細路覺醒救世打怪獸
ERROR「進軍」荷里活　無制限為《保鑣救殺手2》聲演宣傳片
16:46 2021/06/09
ERROR「進軍」荷里活　無制限為《保鑣救殺手2》聲演宣傳片
【詭屋驚凶實錄3】自稱被惡魔纏身行兇殺人　美國首宗以「鬼上身」為抗辯理由案例
16:44 2021/06/03
【詭屋驚凶實錄3】自稱被惡魔纏身行兇殺人　美國首宗以「鬼上身」為抗辯理由案例
【盛夏友晴天】PIXAR新作向大師宮崎駿致敬　重拾那些年的友情與夢想
12:23 2021/06/04
【盛夏友晴天】PIXAR新作向大師宮崎駿致敬　重拾那些年的友情與夢想
【侏羅紀世界】Chris Pratt曾為生計做脫衣舞男 歷暴肥抑鬱靠毅力翻生成巨星
16:20 2021/06/06
【侏羅紀世界】Chris Pratt曾為生計做脫衣舞男 歷暴肥抑鬱靠毅力翻生成巨星

你可能感興趣

【無聲絕境II】加料製作保持驚嚇水平　細路覺醒救世打怪獸
14:34 2021/06/10
【無聲絕境II】加料製作保持驚嚇水平　細路覺醒救世打怪獸
ERROR「進軍」荷里活　無制限為《保鑣救殺手2》聲演宣傳片
16:46 2021/06/09
ERROR「進軍」荷里活　無制限為《保鑣救殺手2》聲演宣傳片
【詭屋驚凶實錄3】自稱被惡魔纏身行兇殺人　美國首宗以「鬼上身」為抗辯理由案例
16:44 2021/06/03
【詭屋驚凶實錄3】自稱被惡魔纏身行兇殺人　美國首宗以「鬼上身」為抗辯理由案例
荷里活 Marvel 動作片 電影 娛樂行業

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶