【疫苗接種】中學校長料大部分學校集體預約打針　倡到校接種更適合可減緊張反應

▲ 灣仔區校長聯會主席戴德正，預計大部分學校都會選擇集體預約的方式，選擇特別預約和接送服務。（資料圖片）

政府昨日（10日）公布復必泰接種年齡降至12歲的安排細節，包括最快6月21日起安排校巴接載師生及家長集體前往接種中心，並於同月28日起安排到校外展接種服務。灣仔區校長聯會主席戴德正，預計大部分學校都會選擇集體預約的方式，選擇特別預約和接送服務。

戴德正今早（11日）接受電台訪問表示，暑假正值學校維修的高峰期，考慮到要場地和行程安排問題，預計大部分學校都會選擇集體預約的方式，透過特別預約和接送服務，安排願意接種的師生打針。

他續指，對於附近有接種中心的學校，相信到校接種會比較方便；至於距離接種中心較遠的學校，網上預約及接送服務亦能提供幫助。他認為，暑假將至，但學生較熟悉學校環境，相信學校較疫苗接種中心更為適合，如以學校禮堂能用作疫苗接種之用，或能減少接種引起的緊張反應。

戴德正又提到，有家長認同到校安排方便，但仍有家長對疫苗存在憂慮，學校會提供更多解説和教育，希望家長在有足夠資訊，包括知道接種後的副作用，才做決定。至於學生若接種之後有不適，可以請病假，他相信學校會酌情處理。

資助小學校長會名譽主席張勇邦則在另一電台節目表示，小學目前只有小六一級符合打針資格，會建議邀請一至五年級的家長，透過到校外展服務參與接種。他認爲如果學校地點方便，亦是一個誘因，吸引家長接種。

公務員事務局昨（10日）致函全港中小學公布中小學的接種安排，學校外展服務的每個疫苗接種日，最少要有300人報名，特殊學校則可合理放寬接種人數；學校須於最早屬意接種日期前，最少12個工作天作出申請，提交3組屬意的接種日期並排序；學校須於打針前最少5個工作天，收取已簽妥的兩劑疫苗接種同意書。疫苗接種計劃會在打針前最少3個工作天，通知學校確認疫苗接種日期。

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責任編輯：陳子謙

