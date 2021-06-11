  • 31°C
香港時間 : 2021611日 (週五) 12:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【逆天奇案劇透】劉佩玥張頴康獲封最佳反派CP　子樂利用Wing設局殺森Sir報仇【有片】

娛樂 12:07 2021/06/11

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

《逆天奇案》中的劉佩玥與張頴康的一段情非常虐心。

TVB劇集《逆天奇案》今晚（6月11日）播結局，而尤麗（劉佩玥飾）不幸在逃離警察追捕時撞死致死，丈夫子樂（張頴康飾）不捨愛妻離世，走火入魔，沉淪毒海，並揚言要幫老婆報仇。

【逆天奇案】檢控官何大狀靚聲夠吸引　前主播蔡誌恩轉當演員騷肌

尤麗與子樂愛得癡纏。（截圖）

尤麗子樂獲封最虐心CP

尤麗與子樂一直是「殺虎案」的幕後黑手，森Sir等人三翻四次出動拘捕二人，最終尤麗在逃走時不幸離世。子樂對着尤麗的屍體一場獨腳戲又哭又笑，絕望地指要替老婆報仇，令觀眾都看得心痛！

網民大讚劉佩玥與張頴康一段情超搶戲，更可媲美男女主角的感情主線戲：「呢兩個角色一流，好合拍！」、「支持張頴康！他的演技大大大進步！每一個角色他都拿捏得很好」、「這幕感覺唔好受」，對二人演出有高度評價，封二人做最強反派CP，以及最虐心CP。

【逆天奇案】劉佩玥性感復仇者帶出高潮　阿Moon多次演出比主角更搶鏡【多圖】

    點擊圖片放大
    +7
    +6

子樂設局陷害森Sir

《逆天奇案》劇情講到振邦打算移民外國退休，森Sir、韋力與組員到別墅為他舉辦歡送派對。眾人興高采烈時，一班僱傭兵向別墅步步進逼。

在今晚播出的《逆天奇案》大結局劇情繼續講眾僱傭兵向別墅開槍掃射，別墅內變得極為混亂。幸好森Sir、韋力等大難不死，而子樂逃跑不知所蹤。

之後某日，Wing突然相約森Sir、Ana見面，可是森Sir到達才發現原來是子樂的陷阱......

韋力、嘉瑜再次相遇，二人價值觀各有改變，相處更融洽愉快。

而Ana亦有所改變，決定開展人生新一頁，但是Wing、森Sir二人的結局又會如何？

【逆天奇案】劉佩玥入行8年首次出埠拍劇　Moon泰國中暑仍堅持演出【有片】

森Sir最終能否拘捕子樂？（截圖）

劉佩玥感謝張頴康帶入戲

劉佩玥也在社交平台分享感受：「尤麗與魏子樂的故事，看著看著我也覺得很心痛。由各自暗黑的可憐過去，到相識相愛的相偎相依，正邪終究有結局。但他們的生死與共、至死不渝，還是能震撼和感動人心。

在這裡，很想多謝康哥哥。因為你我才能夠將尤麗演成尤麗，我才可以同你成為大家最不捨得又最痛心的cp。你真係好好，對所有人都好好！每日工作都係快樂中度過，所有壓力和焦慮都會被你一掃而空，同你合作係我嘅榮幸，多謝你！」

同場加映：劉佩玥專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

相關文章

【逆天奇案】劉佩玥入行8年首次出埠拍劇　Moon泰國中暑仍堅持演出【有片】
16:48 2021/06/01
【逆天奇案】劉佩玥入行8年首次出埠拍劇　Moon泰國中暑仍堅持演出【有片】
【逆天奇案】劉佩玥性感復仇者帶出高潮　阿Moon多次演出比主角更搶鏡【多圖】
18:54 2021/06/04
【逆天奇案】劉佩玥性感復仇者帶出高潮　阿Moon多次演出比主角更搶鏡【多圖】
【逆天奇案】演癡情高智商罪犯表現佳　張頴康感激麥雅緻伴渡無數難關
17:01 2021/06/05
【逆天奇案】演癡情高智商罪犯表現佳　張頴康感激麥雅緻伴渡無數難關

你可能感興趣

【逆天奇案】劉佩玥入行8年首次出埠拍劇　Moon泰國中暑仍堅持演出【有片】
16:48 2021/06/01
【逆天奇案】劉佩玥入行8年首次出埠拍劇　Moon泰國中暑仍堅持演出【有片】
【逆天奇案】劉佩玥性感復仇者帶出高潮　阿Moon多次演出比主角更搶鏡【多圖】
18:54 2021/06/04
【逆天奇案】劉佩玥性感復仇者帶出高潮　阿Moon多次演出比主角更搶鏡【多圖】
【逆天奇案】演癡情高智商罪犯表現佳　張頴康感激麥雅緻伴渡無數難關
17:01 2021/06/05
【逆天奇案】演癡情高智商罪犯表現佳　張頴康感激麥雅緻伴渡無數難關
張頴康 劉佩玥 娛樂人物職業 演員 逆天奇案 TVB 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶