【逆天奇案劇透】劉佩玥張頴康獲封最佳反派CP　子樂利用Wing設局殺森Sir報仇【有片】

▲ 《逆天奇案》中的劉佩玥與張頴康的一段情非常虐心。

TVB劇集《逆天奇案》今晚（6月11日）播結局，而尤麗（劉佩玥飾）不幸在逃離警察追捕時撞死致死，丈夫子樂（張頴康飾）不捨愛妻離世，走火入魔，沉淪毒海，並揚言要幫老婆報仇。

【逆天奇案】檢控官何大狀靚聲夠吸引 前主播蔡誌恩轉當演員騷肌

▲ 尤麗與子樂愛得癡纏。（截圖）

尤麗子樂獲封最虐心CP

尤麗與子樂一直是「殺虎案」的幕後黑手，森Sir等人三翻四次出動拘捕二人，最終尤麗在逃走時不幸離世。子樂對着尤麗的屍體一場獨腳戲又哭又笑，絕望地指要替老婆報仇，令觀眾都看得心痛！

網民大讚劉佩玥與張頴康一段情超搶戲，更可媲美男女主角的感情主線戲：「呢兩個角色一流，好合拍！」、「支持張頴康！他的演技大大大進步！每一個角色他都拿捏得很好」、「這幕感覺唔好受」，對二人演出有高度評價，封二人做最強反派CP，以及最虐心CP。

【逆天奇案】劉佩玥性感復仇者帶出高潮 阿Moon多次演出比主角更搶鏡【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

子樂設局陷害森Sir

《逆天奇案》劇情講到振邦打算移民外國退休，森Sir、韋力與組員到別墅為他舉辦歡送派對。眾人興高采烈時，一班僱傭兵向別墅步步進逼。

在今晚播出的《逆天奇案》大結局劇情繼續講眾僱傭兵向別墅開槍掃射，別墅內變得極為混亂。幸好森Sir、韋力等大難不死，而子樂逃跑不知所蹤。

之後某日，Wing突然相約森Sir、Ana見面，可是森Sir到達才發現原來是子樂的陷阱......

韋力、嘉瑜再次相遇，二人價值觀各有改變，相處更融洽愉快。

而Ana亦有所改變，決定開展人生新一頁，但是Wing、森Sir二人的結局又會如何？

【逆天奇案】劉佩玥入行8年首次出埠拍劇 Moon泰國中暑仍堅持演出【有片】

▲ 森Sir最終能否拘捕子樂？（截圖）

劉佩玥感謝張頴康帶入戲

劉佩玥也在社交平台分享感受：「尤麗與魏子樂的故事，看著看著我也覺得很心痛。由各自暗黑的可憐過去，到相識相愛的相偎相依，正邪終究有結局。但他們的生死與共、至死不渝，還是能震撼和感動人心。

在這裡，很想多謝康哥哥。因為你我才能夠將尤麗演成尤麗，我才可以同你成為大家最不捨得又最痛心的cp。你真係好好，對所有人都好好！每日工作都係快樂中度過，所有壓力和焦慮都會被你一掃而空，同你合作係我嘅榮幸，多謝你！」

同場加映：劉佩玥專訪