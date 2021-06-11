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【周末好去處】分手展覽4.0市集紓解你情困　逛手作特色攤檔玩香港愛情文憑試【內附詳情】

休閒消費 11:55 2021/06/11

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

一年一度的「分手展覽 Ex-hibition」，今年已是第四年舉辦！今年的大型主題市集特別聯同D2 Place、LIFEMART、藍市集、饒宗頤文化館一同舉行，兩個場地各有不同精采活動，包括香港愛情文憑考試、分手告解區、人生占卜區、分手投稿牆……讓大家可以上山落山玩足全日！無論你是主動分手還是被分手，都好應該開開心心玩返日！

今次市集的特色攤檔包括：

花粒 FALAB：專門販售手造耳環的一人工作室。品牌的特點以花為主軸，因花的形態種類和女生一樣多變嫵媚，期望帶上適合客人心情的花粒，為不同階段的客人帶來朝氣和溫暖。

(D2 Place提供)

十月手藝：十月手藝October Handicrafts是一所皮革手藝工作室，專門銷售自家設計皮革用品。一針一線，用心為客人製作，並提供訂製服務，所有貨品均由全人手製作，打造屬於你的産品。由設計、起稿、裁皮、缝製、打磨，均由店主全人手製作。

(D2 Place提供)

BUBoei：這裏的每一件商品都是由女兒負責設計，加上媽媽數十年的製衣手藝100%手作而成，每款都擁有滿滿的心意與溫暖，希望客人也能在這裡找到屬於自己的生活風格！

(D2 Place提供)

Soapermarket：「食得落肚。用得響身」，是Soapermarket冷製手工皂及護膚品的理念。

(D2 Place提供)

除了今個星期的分手展覽4.0，下星期六、日D2 Place也有樹小‧根心市集，喜愛塊根多肉植物的，可盡情遊逛。

《分手展覽4.0暨為何我還是單身狗主題市集》

日期：2021年6月12-14日

時間：1pm–8pm

地點：D2 Place一期2樓The Space、饒宗頤文化館

備註：設紅van免穿梭兩個會場

《樹小 ‧ 根心市集》

珍奇植物市集又來了！喜愛塊根多肉的大家是時候朝聖，逛市集買一、兩棵回家，為忙碌的生活增加一點綠意！

日期：6月18-20日

時間：12nn–8pm

地點：D2 Place 一期2樓 The Space

記者：李越樺

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