【港鐵新車站】政府刊憲增設小蠔灣鐵路車站　不需半小時可直達香港站

政府今日（11日）按《鐵路條例》（第519章）的規定，在憲報刊登在小蠔灣增設鐵路車站的相關鐵路方案。政府發言人表示，鐵路車站將設於現時東涌線欣澳站和東涌站之間，與欣澳站和東涌站的距離分別為約6公里和約4.5公里。日後，乘客前往香港站只需約28分鐘，前往東涌站則需約4分鐘，而使用路面交通工具則分別需時約50分鐘和13分鐘。

政府和港鐵早前已就鐵路方案在離島區議會收集意見和建議。擬建的鐵路車站建造工程會在鐵路方案獲得批准後盡快展開，以配合小蠔灣車廠用地發展項目首批人口約於2030年遷入的時間表。

根據《鐵路條例》，由今日至2021年8月10日期間，公眾有權就該鐵路車站的相關鐵路方案提出反對。任何有可獲得補償權益的人士均可根據該條例的規定申索賠償。

行政長官在2020年《施政報告》宣布，發展港鐵小蠔灣車廠用地，預期中長期可提供公、私營房屋合共約2萬個單位。為配合有關發展及照顧居民的交通需要，港鐵建議在小蠔灣增設東涌綫的鐵路車站。

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責任編輯：陳子謙



