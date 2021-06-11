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【咒術迴戰】日本動漫《咒術迴戰》限定店7月登陸K11　重現實景人物打卡牆紀念產品網上率先預售【內附連結】

休閒消費 12:28 2021/06/11

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

日本動漫《咒術迴戰》亞洲掀起熱潮，期間限定店7月登場紀念產品網上率先預售。

最近在全亞洲爆紅的日本動漫《咒術迴戰》，堪稱2021年下半年最具潛力的話題作，更被譽為《周刊少年Jump》新台柱之一，《咒術迴戰》的熱潮亦席捲香港，首間《咒術迴戰》期間限定店將於7月8日登陸尖沙咀K11 Art Mall，將有多款限定產品推出，動漫迷絕對不能錯過。

動漫《咒術迴戰》一推出已深受全亞洲動漫迷歡迎，《咒術迴戰》的故事背景設定於現代日本，詛咒蔓延於世界，更讓人類踏入死亡。擁有驚人身體能力的少年虎杖悠仁原本過著普通的高中生活，卻因為要拯救被詛咒襲擊的同伴，被訓練成為咒術師。

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期間限定店內把多個場實景重現於動漫迷眼前，特設1：1咒術正邪兩派人馬的打卡牆，限量紀念品方面有以《咒術迴戰》男主角虎杖悠仁所吞下的特級咒物「兩面宿儺之指」為設計靈感的USB，連盒裝一併神還原，於限定店獨家發售！另一值得關注的產品是最強咒術師五條悟的造型眼罩，亦將會是各大咒術迷必搶商品！屆時將有逾100款周邊產品限量發售，這一次期間限定店更設有網上預售，大家可以立即上Caravango.store搶購限量產品，手快有手慢無。

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《咒術迴戰》電視動畫現於HMVOD、Bilibili及Netflix等串流平台上架/熱播。粵語配音版更將於7月於Ani-One、HMVOD及Bilibili上架，無論線上或線下，均可滿足一眾咒術迷。

《咒術迴戰》期間限定店資料：

地點：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall地下G01

日期：7月8日至31日

時間：11am-8pm（最後入場時間7:30pm）

記者︰梁靜詩

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