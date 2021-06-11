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【周末好去處】太和廣場聯乘本地插畫師　26米幸福藝廊水彩壁畫打卡位

休閒消費 12:13 2021/06/11

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

於鮮活街市外，Carmen將一連串購物樂情景呈現成一幅細緻生動的藝術品。（相片來源：太和廣場）

近日不少商場都設有特色的打卡位，讓市民可以影靚相。太和廣場首度聯乘本地新晉插畫師Carmen Ng，以「幸匯 ‧ 太和」為主題，創作出一系列細緻刻劃生活點滴的作品，更推出限定精品，另人氣攝影師Wilson Lee更分享手提電話拍攝打卡秘技，街坊不容錯過。

Carmen Ng曾參與超過30個展覽，擅長以畫筆呈現地區的不同特點。她用水彩畫繪出大埔區內生活共鳴場景，將一連串大埔景點呈現於26米長巨型牆身的「幸福藝廊」，以及9個充滿幸福感的打卡牆。Instagram人氣作家伊芙Evelyn Kok也將生活中尋找到的小確幸，透過文字穿插於作品中。

26米長巨型牆身的「幸福藝廊」，畫上太和地標及居民生活點滴。（相片來源：太和廣場）

插畫師亦特意設計了「幸匯點‧圖貼」及「Carmen幸福點聚水樽」兩款期間限定精品，於即日起至7月12日期間，於場內消費滿指定金額及登記成為會員即可換領。

於推廣期內任何連續7天內，於太和廣場以電子貨幣累積淨消費滿1,500元或以上並登記成為領展會員，即可換領「幸褔點聚水樽」一個。（相片來源：太和廣場）

另外社交平台人氣攝影師Wilson Lee，遊走大埔打卡勝地，教大家利用手機拍出與別不同的打卡照。他亦推介林村河、香港鐵路博物館及綠匯學苑3個打卡景點，可依循路線來趟打卡半天遊。

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記者：張頌婷

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