【情緒管理】疫情下兒童青少年學習易焦慮　輔導心理學家教家長10招應對

▲ 輔導心理學家提供10個小貼士，助親子雙方適應疫情下的學習生活。（iStock圖片）

疫情關係，上下課時間不斷更改，時而早上網課；時而下午上課，近日又再次上回實體課。有家長表示，小朋友在如此不穩定的情況下，出現一些行為問題，例如變得心散、易發脾氣等；亦有家長因過份擔心而出現驚恐症狀，需接受藥物及心理治療！疫情似乎會持續一段時間，雙方可以怎樣應對？

的確，兒童及青少年的專注力及自控力一般較弱，因此學校是較合適的學習環境，實體課也是理想的學習模式。一旦轉為上網課，難免容易分心，減低學習意欲。另外，上學時間縮短，連帶授課內容被精簡化；課外活動、校外比賽等被迫暫停，學生得不到均衡發展，亦增添家長壓力。

從輔導個案中，發現不少家長申訴子女出現行為問題，例如「上網課時瀏覽其他網站」、「做功課時坐唔定」、「易發脾氣」、「心散、無心機學習，只顧玩樂」等。也有一名就讀小五學童的家長，過份擔心子女呈分試的成績，怕不獲派到心儀的中學，導致精神緊張，出現驚恐徵狀，需要接受藥物及心理治療。

由此可見，當學習模式轉變及作息時間不穩定，都會令學生及家長感到混亂，出現不同程度焦慮。現提供10個小貼士，助親子雙方適應生活轉變︰

１. 解釋實況

按學校通告不時給子女更新狀況，讓他們及早作好準備。

2. 應變措施

與家人協商，制定照顧子女的應變措施，包括看管、接送及教導等工作。

3. 調整心態

調適對子女學習的期望，體諒他們的苦況，免增添雙方壓力。

4. 編時間表

與子女共同編制時間表，就算不用上課，都應早睡早起、持續學習，使生活規律化，避免出現惰性。時間表可模擬學校上課的時間，設計宜彈性、易修改。

5. 學習環境

在家居設置一個學習區，環境宜安靜，沒有如玩具、漫畫書、電視、遊戲機等娛樂用品，避免分心。對於自控力較弱的學童，可將學習區設置於家長視線範圍內，加強督導。同時可運用預設鬧鐘，讓他們定時休息、按時回學習區，有助提升學習效率。

6. 鼓勵解難

沒有老師在旁指導，遇上學習困難時，學童或會感到彷徨，甚至輕言放棄。家長可先鼓勵他們嘗試，以鍛鍊思考，培養解難的能力，隨後才給予提示及解難方法。例如給予提示 : 「平日老師點樣教你」、「試試查字典」、「先做易、後做難」。如果最終成功自行解難，勿忘讚賞，可增加成功感及自我指導能力，發展積極特性。

7. 情緒支援

當子女出現負面情緒時，例如，受到批評而感到沮喪、多次改錯而發脾氣，便要暫停溫習，小休一會，安撫他們，以免令他們對溫習反感，進一步減低學習意欲。

8. 培養感情

把握共同在家的時間，增加親子活動，多與子女溝通，增進親子關係，子女也會較聽話。

9. 發掘興趣

不用上課的時候，無論半日課、停課或假日，盡量避免讓子女使用電子產品，鼓勵他們多做有益身心的活動，如做運動、玩樂器、創作美勞、照顧小動物等等，令他們有精神寄托之餘，更可發掘其他興趣。

10. 尋求協助

如家長感到很大壓力，不要勉強，讓學童在上課時問老師，或尋求專業人士協助。

李紫燕

註冊輔導心理學家，現私人執業，並於醫療專科中心及復康中心機構提供服務。善於處理情緒及心理創傷、兒童/青少年成長輔導。

▲ 註冊輔導心理學家李紫燕

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