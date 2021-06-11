【疫情減壓】西貢全新打卡壁畫牆 夏季自由之鯨+萌味灶君童趣亮相
街頭藝術組織HKwalls 的塗鴉遍布中上環、灣仔、黃竹坑等地區，眾打卡牆也為各區注入新活力。組織藝術家們在上月也快閃西貢，在大街小巷的牆壁創作超過20幅壁畫。另外，西貢近年亦有不少文青小店進駐，從手工蠟燭到「舊物生活店」，周末遊也相當不錯。
香港最大型街頭藝術節HKwalls每年都會舉行壁畫節，匯集本地藝術家在全港各處牆壁上創作塗鴉藝術，在上月就回歸西貢區，由簡約的黑白色到繪本feel的童心創作，風格各異，都帶來不同的視覺衝擊。記者在西貢街市一帶，已發現不少驚喜之作︰
呈現香港情懷 手作蠟燭BeCandle
在塗鴉牆打卡後，沿着西貢正街拐進內巷，也有不少發現。如這間木門框店充滿日系風味的BeCandle，售賣不同香氣的蠟燭，另有不同的香氛產品，包括擴香石，家居香薰，香水膏等，入內滿是清芬。
店主Xavier 於意大利讀書時接觸到蠟燭，香薰等製作，他回港後決定在出身地西貢自立門戶，開設這間BeCandle。店內的出品不少是自家製作，如Supergreen系列蠟燭就混和了薄荷、羅勒和莓子的氣味，灌注在綠色的手吹玻璃瓶之中，營造大自然的氣息。
另外，BeCandle也會跟不同品牌合作推出產品，如曾經與調香師Jodie Chan和設計師Kevin Cheung推出「Moon Laboratory」系列香薰，混和6款「香港的氣味」（中環、油麻地、大帽山、大浪灣等），呈現貼地的香港精神。
BeCandle Atelier
地址︰香港西貢橫街8號
電話︰8481 7684
營業時間︰11am 至7pm
廢物再生 「拾莊」連結街坊生活
另外，位於西貢海傍街的「拾莊」亦蘊藏不少故事。踏進店內，彷彿走入一個雜貨墟般，每個角落都擺放着古物，有大牛龜電視、菲林相機、70年代的電風扇、陳舊的卡式帶、單車等等，你更會發現從店的入口以至室內，都有不少以廢膠樽修改成的多肉植物盆栽，營造點點綠意。
這工作室的主人KK通過拯救及回收社區中被遺棄的家品原料，然後逐一翻新、重組和升級，再造成美觀與功能並重的現代家具。所以KK平日的愛好就是到垃圾房尋寶，對他來說這裏就是「廢物孤兒院」。「有時街坊見到有些東西，丟了又覺得浪費，就送來這裏。」KK曾教授設計課程，曾指示學生用拾回來的物資製作展覽，因認為設計師的天職就是創造，而非消費。KK曾把紅酒箱切件，安裝滑輪，製成可以摺合的雜誌架，讓舊物締造新生命。
「拾莊」並不是單純一間懷舊古物店，它更是一個與社區連結的空間，KK暱稱為「告解室」，與街坊聯繫感情之餘，KK也希望帶出「惜物」的信念，喚起大家對可持續發展的環保意識。
拾莊
地址︰西貢海傍街10號地下
開放時間︰星期二至日，10am至7pm，逢星期一休息
記者︰馮柏偉