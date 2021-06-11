  • 31°C
香港時間 : 2021611日 (週五) 12:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫情減壓】西貢全新打卡壁畫牆　夏季自由之鯨+萌味灶君童趣亮相

休閒消費 12:42 2021/06/11

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

街頭藝術組織HKwalls 的塗鴉登陸西貢，又是時候周末打卡！

街頭藝術組織HKwalls 的塗鴉遍布中上環、灣仔、黃竹坑等地區，眾打卡牆也為各區注入新活力。組織藝術家們在上月也快閃西貢，在大街小巷的牆壁創作超過20幅壁畫。另外，西貢近年亦有不少文青小店進駐，從手工蠟燭到「舊物生活店」，周末遊也相當不錯。

香港最大型街頭藝術節HKwalls每年都會舉行壁畫節，匯集本地藝術家在全港各處牆壁上創作塗鴉藝術，在上月就回歸西貢區，由簡約的黑白色到繪本feel的童心創作，風格各異，都帶來不同的視覺衝擊。記者在西貢街市一帶，已發現不少驚喜之作︰

    點擊圖片放大
    +4
    +3

呈現香港情懷  手作蠟燭BeCandle

在塗鴉牆打卡後，沿着西貢正街拐進內巷，也有不少發現。如這間木門框店充滿日系風味的BeCandle，售賣不同香氣的蠟燭，另有不同的香氛產品，包括擴香石，家居香薰，香水膏等，入內滿是清芬。

BeCandle的木門框店面，充滿文青風息。 ( 攝影︰馮柏偉 )

店主Xavier 於意大利讀書時接觸到蠟燭，香薰等製作，他回港後決定在出身地西貢自立門戶，開設這間BeCandle。店內的出品不少是自家製作，如Supergreen系列蠟燭就混和了薄荷、羅勒和莓子的氣味，灌注在綠色的手吹玻璃瓶之中，營造大自然的氣息。

小籠包型的蠟燭，一對$200，玩味十足。( 攝影︰馮柏偉 )

BeCandle也與「泥社研究所」合作，推出簡樸的水泥物擺設，右面一個達摩像$418。

另外，BeCandle也會跟不同品牌合作推出產品，如曾經與調香師Jodie Chan和設計師Kevin Cheung推出「Moon Laboratory」系列香薰，混和6款「香港的氣味」（中環、油麻地、大帽山、大浪灣等），呈現貼地的香港精神。

BeCandle Atelier
地址︰香港西貢橫街8號
電話︰8481 7684
營業時間︰11am 至7pm

廢物再生  「拾莊」連結街坊生活

另外，位於西貢海傍街的「拾莊」亦蘊藏不少故事。踏進店內，彷彿走入一個雜貨墟般，每個角落都擺放着古物，有大牛龜電視、菲林相機、70年代的電風扇、陳舊的卡式帶、單車等等，你更會發現從店的入口以至室內，都有不少以廢膠樽修改成的多肉植物盆栽，營造點點綠意。

拾莊門口的植物盆栽，充滿綠意。( 攝影︰馮柏偉 )

這工作室的主人KK通過拯救及回收社區中被遺棄的家品原料，然後逐一翻新、重組和升級，再造成美觀與功能並重的現代家具。所以KK平日的愛好就是到垃圾房尋寶，對他來說這裏就是「廢物孤兒院」。「有時街坊見到有些東西，丟了又覺得浪費，就送來這裏。」KK曾教授設計課程，曾指示學生用拾回來的物資製作展覽，因認為設計師的天職就是創造，而非消費。KK曾把紅酒箱切件，安裝滑輪，製成可以摺合的雜誌架，讓舊物締造新生命。

拾莊強調舊物重生的意義，而小店也是讓街坊聯誼之所在。( 攝影︰馮柏偉 )

「拾莊」並不是單純一間懷舊古物店，它更是一個與社區連結的空間，KK暱稱為「告解室」，與街坊聯繫感情之餘，KK也希望帶出「惜物」的信念，喚起大家對可持續發展的環保意識。

拾莊
地址︰西貢海傍街10號地下
開放時間︰星期二至日，10am至7pm，逢星期一休息

記者︰馮柏偉

相關文章

【疫情減壓】串連深水埗社區空間　尋打卡點貓咪牆畫現身大南街垃圾站
13:08 2021/03/11
【疫情減壓】串連深水埗社區空間　尋打卡點貓咪牆畫現身大南街垃圾站
【疫情減壓】中區達人帶路講掌故　探城皇街回味歲月樓情
14:24 2020/07/31
【疫情減壓】中區達人帶路講掌故　探城皇街回味歲月樓情
【疫情減壓】街坊帶路見證西貢社區變遷　細說艇戶賣海鮮沿來
16:46 2021/05/27
【疫情減壓】街坊帶路見證西貢社區變遷　細說艇戶賣海鮮沿來

你可能感興趣

【疫情減壓】串連深水埗社區空間　尋打卡點貓咪牆畫現身大南街垃圾站
13:08 2021/03/11
【疫情減壓】串連深水埗社區空間　尋打卡點貓咪牆畫現身大南街垃圾站
【疫情減壓】中區達人帶路講掌故　探城皇街回味歲月樓情
14:24 2020/07/31
【疫情減壓】中區達人帶路講掌故　探城皇街回味歲月樓情
【疫情減壓】街坊帶路見證西貢社區變遷　細說艇戶賣海鮮沿來
16:46 2021/05/27
【疫情減壓】街坊帶路見證西貢社區變遷　細說艇戶賣海鮮沿來
視覺藝術 藝術行業 藝術類別 可持續發展 西貢

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶