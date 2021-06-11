【疫情減壓】西貢全新打卡壁畫牆　夏季自由之鯨+萌味灶君童趣亮相

▲ 街頭藝術組織HKwalls 的塗鴉登陸西貢，又是時候周末打卡！

街頭藝術組織HKwalls 的塗鴉遍布中上環、灣仔、黃竹坑等地區，眾打卡牆也為各區注入新活力。組織藝術家們在上月也快閃西貢，在大街小巷的牆壁創作超過20幅壁畫。另外，西貢近年亦有不少文青小店進駐，從手工蠟燭到「舊物生活店」，周末遊也相當不錯。

香港最大型街頭藝術節HKwalls每年都會舉行壁畫節，匯集本地藝術家在全港各處牆壁上創作塗鴉藝術，在上月就回歸西貢區，由簡約的黑白色到繪本feel的童心創作，風格各異，都帶來不同的視覺衝擊。記者在西貢街市一帶，已發現不少驚喜之作︰

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

呈現香港情懷 手作蠟燭BeCandle

在塗鴉牆打卡後，沿着西貢正街拐進內巷，也有不少發現。如這間木門框店充滿日系風味的BeCandle，售賣不同香氣的蠟燭，另有不同的香氛產品，包括擴香石，家居香薰，香水膏等，入內滿是清芬。

▲ BeCandle的木門框店面，充滿文青風息。 ( 攝影︰馮柏偉 )

店主Xavier 於意大利讀書時接觸到蠟燭，香薰等製作，他回港後決定在出身地西貢自立門戶，開設這間BeCandle。店內的出品不少是自家製作，如Supergreen系列蠟燭就混和了薄荷、羅勒和莓子的氣味，灌注在綠色的手吹玻璃瓶之中，營造大自然的氣息。

▲ 小籠包型的蠟燭，一對$200，玩味十足。( 攝影︰馮柏偉 )

▲ BeCandle也與「泥社研究所」合作，推出簡樸的水泥物擺設，右面一個達摩像$418。

另外，BeCandle也會跟不同品牌合作推出產品，如曾經與調香師Jodie Chan和設計師Kevin Cheung推出「Moon Laboratory」系列香薰，混和6款「香港的氣味」（中環、油麻地、大帽山、大浪灣等），呈現貼地的香港精神。

BeCandle Atelier

地址︰香港西貢橫街8號

電話︰8481 7684

營業時間︰11am 至7pm

廢物再生 「拾莊」連結街坊生活

另外，位於西貢海傍街的「拾莊」亦蘊藏不少故事。踏進店內，彷彿走入一個雜貨墟般，每個角落都擺放着古物，有大牛龜電視、菲林相機、70年代的電風扇、陳舊的卡式帶、單車等等，你更會發現從店的入口以至室內，都有不少以廢膠樽修改成的多肉植物盆栽，營造點點綠意。

▲ 拾莊門口的植物盆栽，充滿綠意。( 攝影︰馮柏偉 )

這工作室的主人KK通過拯救及回收社區中被遺棄的家品原料，然後逐一翻新、重組和升級，再造成美觀與功能並重的現代家具。所以KK平日的愛好就是到垃圾房尋寶，對他來說這裏就是「廢物孤兒院」。「有時街坊見到有些東西，丟了又覺得浪費，就送來這裏。」KK曾教授設計課程，曾指示學生用拾回來的物資製作展覽，因認為設計師的天職就是創造，而非消費。KK曾把紅酒箱切件，安裝滑輪，製成可以摺合的雜誌架，讓舊物締造新生命。

▲ 拾莊強調舊物重生的意義，而小店也是讓街坊聯誼之所在。( 攝影︰馮柏偉 )

「拾莊」並不是單純一間懷舊古物店，它更是一個與社區連結的空間，KK暱稱為「告解室」，與街坊聯繫感情之餘，KK也希望帶出「惜物」的信念，喚起大家對可持續發展的環保意識。

拾莊

地址︰西貢海傍街10號地下

開放時間︰星期二至日，10am至7pm，逢星期一休息

記者︰馮柏偉