【運算思維】陳瑞祺(喇沙)小學推動運算思維 培養創造力及解難能力

▲ 瑞祺(喇沙)小學校長鄔淑賢女士(中間)表示，運算思維教育可以令老師和學生走在智能時代的尖端。

很多人認為編程只與電腦或資訊科技科目有關，事實上，重中之重是學習運算思維，即有系統地分析及解決問題的思考方法。陳瑞祺(喇沙)小學近年推動運算思維藉以啟發莘莘學子的數碼創意，培養新一代的創造力及解難能力，早前在賽馬會運算思維教育嘉許計劃頒獎典禮中更獲頒發成為資源學校(Resource School)。

校長鄔淑賢女士表示，5年前學校收到賽馬會CoolThink@JC 教育計劃的邀請，計劃內容包括有美國麻省理工大學MIT設計的編程課程、教育大學提供教師培訓和城市大學提供教學支援及家長教育，是一個配套周詳和構思創新的教育計劃，學校被深深吸引。經過與課程領導、電腦、數學及常識科主任商討，並諮詢全體同事之後，學校決定申請，希望能夠參與其中，裝備老師和學生建立運算思維能力，讓他們掌握編程的技巧，應對21世紀智能時代的需要。

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為了配合課程的需要，學校先檢視原有的電腦科課程，然後作出取捨和調整，編排在第一學習階段(小一至小三)完成基本的資訊科技學習內容，騰出第二學習階段(小四至小六)的空間推行編程教學。學校循序漸進地推展，在過去的4年間，因應學生的能力，已經成功在第一學習階段結束前教授Scratch Junior，令第二學習階段可以嘗試最新的人工智能AI課程。再者，編程的運用，已經有機結合在其他科目，包括常識、語文、音樂等，也納入了課外活動項目中。

要成功推行，離不開老師的培訓。校長補充，學校每年委派老師參與各種培訓，包括CoolThink@JC教育計劃提供的78小時課程、教育大學每年提供的5星期課程、暑期MIT大師班等等。接受培訓的包括本科是語文、數學、常識、英文、音樂、體育等老師，有利跨科應用編程能力。

參與計劃後，老師、學生和家長對於資訊科技學習和運用的動機大大提升了。除了邏輯思維能力之外，協作溝通和解決困難的共通能力都在各科的學習、各類活動和比賽中實踐出來。

校長強調，學校會繼續以「資源學校」角色參與CoolThink@JC 教育計劃，讓同事在學界分享經驗，並會繼續擔任計劃中創新課程的試點，令老師和學生走在智能時代的尖端！

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責任編輯：鄺嫻

