【酒店下午茶】喜來登聯乘嬌蘭推香檳High Tea　每位$304送逾$600皇牌蜂皇禮品套裝+手部護理體驗

▲ 喜來登酒店再度聯乘法國嬌蘭推出下午茶304元起/位。(酒店提供)

繼上次好評如潮後，今個夏天香港喜來登酒店與法國傳奇護膚及香水品牌法國嬌蘭Guerlain再度聯手打造「馥悅自然香檳下午茶」。

並且凡惠顧此香檳下午茶，除可免費升級巴黎之花 (Perrier-Jouët Champagne) 香檳及享8折優惠外，更可免費獲贈法國嬌蘭皇牌蜂皇(Abeille Royale)禮品連粉底及手部護理體驗乙次(價值$606)。

▲ 送禮包括殿級蜂皇水凝黑蜂活肌蜜5ml、精華爽膚水15ml、速效手部護理服務乙次及L'Essentiel 祼光絲柔精華粉底液5ml。(酒店提供)

今次的下午茶同樣由酒店餅房行政總廚Andy Yeung及蠔酒吧主廚Oscar Chow精心設計，10款手工製作的精緻美饌靈感源自法國嬌蘭的發源地，法國及其最新推出的Aqua Allegoria粉嫩繁花(淡香氛) (Flora Salvaggia)及白花蜜露(淡香氛) (Nettare Di Sole)。

不能錯過的精緻鹹點有蟹肉芝士撻，把藍花蟹拆肉，混入芝士及洋蔥調味放入香脆的撻盒裏，再鋪上一層細蔥。清新的細蔥與奶香芝士及洋蔥互融，令海洋鮮味更突出。

而鴨肝棒棒亦別出心裁之作，把鴨肝造成搶眼的Bon Bon (法式糖果的意思)， 鮮紅的莓果醬凝固並緊緊包裹味道濃郁厚實的鴨肝醬。為提升鴨肝醬的滋味，師傅更加入了花椒調味，令味道更具風味。其他精緻鹹甜點包括吞拿魚牛油果卷、煙三文魚牛角飽、蜂蜜意式奶凍及紫羅蘭乳酪馬卡龍。

▲ 佛手柑雲呢拿慕絲：透發陣陣佛手柑清香，加上亮麗的紫羅蘭色的白朱古力塊及花瓣，滿有田園feel。(酒店提供)

馥悅自然香檳下午茶

原價：$338/位 (8折優惠連加一服務費為$304.2)

推廣期：即日起至7月31日

供應時間：每天 2pm-6pm

地址：九龍彌敦道20號香港喜來登酒店18樓視佳廊

電話：2369 1111

記者：郭秀芳