【可食用口罩】日本研發菠蘿包口罩　可以食用實證有效阻擋飛沫

▲ 日本研發可以食用的「菠蘿包口罩」

新冠肺炎疫情持續，口罩款式五花八門，最近日本更研發了既可防疫，又可食用的「菠蘿包口罩」，實驗證明可有效阻擋飛沫傳播。這款口罩於本周四（10日）正式開賣，每5個一組，售價為日圓$1800（約港幣$128）。

「菠蘿包口罩」為全球首個可食用的口罩，設計靈感來自日本3名喜愛吃麵包的大學生，包括福岡大學19歲的小森千里、沖繩大學19歲的長野天美及20歲的太田克美。他們希望一直嗅到麵包香氣，遂與當地知名麵包專門店「Melon de melon」合作開發，實踐自己的想法。

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這款口罩為3D設計，內部挖空，可貼合臉型，附有橡筋可調校鬆緊程度。而且口罩於今年4月通過「Unitika Garmentec研究所」的口罩檢測，證實可有效阻擋飛沫傳播。由於口罩是用真麵包製作，會冷藏保存；解凍後，保存期只有一日。研發者提醒，當在戶外使用口罩時，請勿吃掉口罩外層，因為可能有細菌、病毒依附。

「菠蘿包口罩」曾於5月在秋葉原及澀谷宣傳，當時準備了200個產品，惟開賣10分鐘已被搶購一空。6月10日「菠蘿包口罩」正式於網上發售，每5個一組售賣，含稅價格為日圓$1800（約港幣$128）。第一批已售罄，將於6月發貨。現正接受第二批訂購，將於7月發貨。如欲訂購，可【按此】。

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責任編輯：羅嘉欣