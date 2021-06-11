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【做家務的男人】楊千嬅潔癖狂主婦狂抹廚房　被考家務常識被問到O嘴

娛樂 13:02 2021/06/11

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

楊千嬅丁子高近日參演真人騷。

楊千嬅近年跟丈夫丁子高主攻內地市場，最近夫婦參演內地真人騷節目《做家務的男人3》，將於6月11日播出，早前公開預告片，天后級楊千嬅以家庭主婦造型上鏡，示範如何將家居打掃齊整，被節目嘉賓指如有潔癖。

在《做家務的男人3》預告，千嬅素顏穿上家居便服及拖鞋，在節目中的家中打掃，過程相當細心及熟手，清潔廚房時，千嬅戴上手套不斷在廚櫃和爐頭位置打掃，邊抹邊講：「好髒！」並在同一地方重覆清潔多次，嘉賓李誕直言：「潔癖上線。」

千嬅示範打掃。（影片截圖）

【做家務的男人3】楊千嬅夫婦拍真人騷賺人仔　丁子高吸塵機清雪櫃搶鏡

清潔完廚櫃後，再拿廚房紙鋪在廚櫃的櫃桶，之後再開始打掃廚櫃外邊，不過丁子高全程冇幫手，到最後才拿出清潔神器，至於是甚麼，就要在節目才揭撓。 

不過，早前另一預告片中曾見丁子高拿吸塵機掃雪櫃，未知是否他口中的神器。

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被考家務知識

另外，千嬅為節目亦拍了一條宣傳片，當中她被問及多條關於生活及家務的小知識，如炒菜的時候為了使菜的口感更好，中途應加冷水或熱水，千嬅亦很快答對是熱水，但有不少都考起人妻千嬅，最後在9題中不足一半答對。

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同場加映：蘇韻姿手袋秘密

撰文 : TOPick柴犬出動

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