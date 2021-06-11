【狠毒大媽】不滿嬰兒車超市內阻路前進　邪惡大媽下毒手指甲狠掐4月大女嬰腳

▲ 不滿嬰兒車超市內阻路前進。邪惡大媽下毒手指甲狠掐4月大女嬰腳。

每個孩子都是父母的心肝寶貝，父母不想孩子受傷害。內地發生一宗駭人虐童事件，一名大媽在超市購物時，不滿嬰兒車阻擋前往收銀處的路，下一秒竟伸手狠掐到4個月大的女嬰腳，用指甲搣掉女嬰腳上的表皮，導致傷口掉皮紅腫。

綜合內地媒體報道，廈門市公安局接報，指一名媽媽報稱在超市內購物，坐在嬰兒車內4個月大的女嬰無故被人狠掐，導致其腳上出現傷口紅腫，女嬰立刻大哭。媽媽檢查女嬰全身後，發現女嬰左腳的表皮無故多了一個傷口，表皮剝落，傷口紅腫，嚇得急忙報警。警方隨即調看超市閉路電視畫面，發現狠毒大媽的惡行。

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邪惡大媽對女嬰下毒手

閉路電視顯示，一名身穿紅色上衣、一頭利落短髮的大媽對女嬰下毒手，下手動作非常純熟。大媽先是在嬰兒車前佯裝整理物品，四周觀察，隨後大媽沿著嬰兒車的旁邊前行，一邊走一邊伸出魔掌伸向車內女嬰的小腳，更明顯看出她用力狠掐的動作。

不滿嬰兒車阻路下手

警方隨即拘捕紅衣女子杜姓婦人，她解釋自己不認識女嬰及其父母，但因不滿嬰兒車放在收銀處前，阻擋她前往結帳，心身不滿便出手狠掐女嬰的腳，並快步離開。警方表示，目前已立案，並已拘留杜姓婦人，對侵害未成年人的違法犯罪行為將堅決依法嚴懲。

網民：好惡毒！

影片在社交媒體上廣傳，不少網民為女嬰感到氣憤，有網民狠罵狠毒大媽，「擋路了你大可好好說一聲，欺負一個弱小的嬰兒算什麼！」、「太惡毒了，逛個超市都能遇上這種事，以後小孩都要緊緊看著」及「下手真狠，應該嚴懲！」。

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責任編輯︰王明芳