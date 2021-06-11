【賭王孻女】21歲何超欣麻省理工雙學位畢業　何猷君讚妹讀書最叻︰佢超越咗我

▲ 何超欣年僅21歲便取得世界第一名校美國麻省理工雙學士！

已故賭王何鴻燊最重視子女的教育，各房太太都盡力教好子女，尤其三太、四太都成功送子女入名校及海外升學。曾被賭王盛讚「靚到不得了」的四房孻女何超欣，讀書同樣「叻到不得了」，近日超欣以21歲之齡於美國麻省理工學院（MIT）雙學位畢業，超越了哥哥何猷君。

世界高等教育研究機構QS（Quacquarelli Symonds）日前公布2022世界大學排名，全球十大院校主要由英美院校囊括，美國麻省理工學院（MIT）連續第10年成為世界第一，英國牛津大學急升3位，由去年第5位升至第2位；美國史丹福大學及英國劍橋大學則並列第3位。

▲ 何超欣在MIT取得管理學和建築學的理學士。（微博圖片）

何猷君早一年讀完MIT學位

賭王三、四房的子女都爭相入讀世界名牌大學，有數學天才之稱的四房公子何猷君，於2016年以21歲之齡成為MIT最年輕的金融系畢業生，因他只用3年時間完成4年課程，他曾在IG晒過自己在MIT考取99分的成績表。畢業後，他亦成為史上最年輕進入MIT攻讀金融碩士的學生。

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不過，猷君在何家的學霸地位被妹妹超欣超越，猷君昨（10日）出席活動時透露超欣日前於MIT畢業，他自言曾被稱為何家新一代讀書最優秀的一位，但現在要交棒給妹妹。

佢已經超越咗我，我係21歲一個學位MIT畢業，欣欣係21歲兩個學位MIT畢業，仲考入清華讀碩士。

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難得兩兄妹絕無比較之心，猷君更為妹妹感到驕傲，讚妹妹已經做到最好，他並引用爸爸賭王之言︰「讀到書係自己」，妹妹已得到很多寶貴的知識。

升讀清華碩士

超欣在MIT取得管理學和建築學的理學士，她在MIT是活躍分子，更是金融俱樂部的創始人，致力在中國和美國搭建平台和組織活動，也擔任過中國留學生會會長，參加名牌大學的聯校組織活動等。

▲ 美國麻省理工學院（MIT）連續第10年成為世界第一。（i-stock圖片）

早前她已被清華大學蘇世民書院取錄，將會以「蘇世民學者」身分升讀碩士，主修中國公共政策。

小學讀瑪利曼 GCSE考獲9A*

超欣自小品學兼優，動靜皆宜，小學就讀傳統名校瑪利曼小學，小學三年級時曾獲選「最有潛質運動員」，之後在英國會考GCSE考獲9A*佳績、SAT數學滿分，雖然獲英國劍橋取錄，但她最終選擇跟隨哥哥讀MIT。

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2017年，超欣還獲邀出席巴黎名媛舞會，只有皇室貴族或才貌雙全的尖子才有機會參加。曾自稱是宅女的超欣近年亦廣交內地富二代，與兩位豪門千金三胞集團董事長袁亞非的女兒袁九兒、華為總裁任正非女兒姚安娜，以及大導演陳凱歌兒子陳雨昂均份屬好友。

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責任編輯︰王明芳