【港區國安法】政府刊憲修訂電影檢查員指引　電影涉危害國安應列為不宜上映

▲ 政府刊憲修訂檢查員指引，訂明如果影片可能構成危害國家安全的罪行，檢查員應得出不宜上映的結論。（資料圖片）

目前本港擬上映的影片須送呈電影檢查監督，檢查員可按條例決定影片是否適宜上映、對電影進行分級、要求刪剪及附加條件。政府刊憲修訂《電影檢查條例》檢查員指引，訂明如果影片可能構成危害國家安全的罪行，檢查員應得出不宜上映的結論。有關修訂今日刊憲，即日生效。

是次修定指引列明，檢查員應小心留意影片中對可能構成危害國家安全罪行，或可能以其他方式損害香港特區維護國家安全的行為或活動所作的描繪、刻劃或表現，及可客觀和合理地被視作認同、支持、宣揚、美化、鼓勵或煽動該等行為或活動的內容。

當考慮整部影片及對觀眾的影響時，檢查員應顧及其防範和制止危害國家安全行為或活動的職責，及香港居民維護國家主權、統一和領土完整的共同義務。

商務及經濟發展局發言人表示，根據《香港國安法》第三條，香港特區負有維護國家安全的憲制責任，應當履行維護國家安全的職責；及香港特區行政機關、立法機關、司法機關應當依據《香港國安法》和其他有關法律規定有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。因此，電影檢查員在履行條例下的職務時，須遵守上述條文。

發言人又指，電影檢查制度建基於在保障個人權利和自由及保障合理社會利益之間取得平衡。儘管基本權利包括上映影片時享有的發表自由，應受尊重，但行使該等權利時同時受由法律訂定及以達致合理目的，例如尊重他人權利或名譽及保障國家安全或公共秩序，或保障公共衞生或道德，而必須作出的規定所限制。

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責任編輯：陳子謙