【愛犬暖男】粉嶺唐狗跟足1個鐘不願走　港男通宵陪伴檢查晶片揭失狗身世

▲ 日前一名港男在粉嶺被一隻可愛唐狗跟足1個鐘，他通宵陪伴狗狗助找主人。

日前一名愛心港男晚上12時收工，在街上遇到唐狗黏著他，曖男決定犧牲休息時間，通宵陪伴狗狗至早上，希望待狗隻機構接收。期間，他聯絡上義工，展開一整夜的助唐狗尋主人的奇遇記。他凌晨在連登發文不斷更新狗狗的最新消息，一直陪牠至清晨6時許，網民大讚「係愛呀！」。

▲ 日前一名港男晚上12時收工，遇到唐狗黏著他。（連登圖片）

半夜遇疑走失唐狗

該名男網民於周二（8日）凌晨收工回家途中，他如同「被選中的細路」被一隻雄性唐狗認定，尾隨近1小時。啡唐狗肥肥白白，親人可愛，似有主人或一直有人照顧。港男起初不知如何是好，最後決定「幫狗幫到底」，安頓好牠才安心回家。樓主在約凌晨1時半發帖︰

粉嶺上水唐狗跟咗我一粒鐘，點做好？12點收工，俾條大隻佬跟住我尾，越行越埋。大佬我要返屋企㗎！

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通宵陪伴助找狗主

好心港男一坐低，唐狗更不走趴在旁，由於住所大廈不允許養狗，決定在戶外陪狗狗，到附近嘉福邨坐，忍受被蚊咬至「成腳蚊爛」陪伴狗狗。他期間不斷在網上發相，展示唐狗的最新狀況，見狗狗開心笑著，像很喜歡他，越坐越埋，展示友好。

有冇人走甩狗啊！目測30kg好乾淨未閹仲想un我！流浪狗中心朝早先收狗啊！快啲搵人認領番啦！

▲ 港男指狗狗對他有生理反應，只好逃到乒乓波枱上。（連登圖片）

男網民一邊陪狗狗，一邊找辦法希望安置牠，他聯絡一狗場，由於狗場早上才有義工，他一心「目標係捱到7am帶佢去」。期間，他擔心狗狗口渴，買了一支水，用自己的食物盒盛水給牠喝。

▲ 善心男住的大廈不能養狗，只好在街上陪伴唐狗一整夜。（連登圖片）

聯同義工帶犬到診所查晶片

至凌晨3:36，好心港男表示有狗義工聯絡他，送狗帶給他，然後拖著狗狗一起乘車去太和獸醫診所檢查晶片，該唐狗有晶片，但未能聯絡上狗主。直至清晨6:42多，善心男更新︰

狗義工搵到朋友捱義氣接佢一日！臨去診所前，有保安員話見呢隻狗已出沒起碼一年，我同狗義工按佢肥肥白白乾淨，估計係放養，而一直有人照顧得佢好好。如無意外，最終會選擇原地放回，待晶片登記人聯絡後再決定。

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善心男折騰了一整夜去幫狗狗，他坦言好眼瞓要補眠，網民大讚他好有愛，是暖男無誤！他現希望：

各位北區手足了解吓呢隻狗係咪一直有人養，萬一萬一萬一係冇人養，如有人有能力照顧佢，請留低聯絡方法。

▲ 當晚未能聯絡上狗主，由義工朋友收留唐狗。（連登圖片）

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責任編輯：王明芳