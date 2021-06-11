【就業津貼】政府津貼僱主請工程及建測規園界畢業生　共設1,700個資助名額

▲ 發展局公布，今年將繼續提供培訓津貼予僱主，聘請工程、建築、測量、都市規劃及園境界別的畢業生和助理專業人員。（經濟日報資料圖片）

發展局今日（11日）公布，今年將繼續提供培訓津貼予僱主，聘請工程、建築、測量、都市規劃及園境界別的畢業生和助理專業人員。



發展局發言人表示，疫情持續影響就業市場，相關專業界別的應屆畢業生，以及剛完成專業培訓、等待應考專業評核試的助理專業人員，均面對「搵工難、就業難」的情況，政府因此推出「支援工程、建築、測量、都市規劃及園境界2.0」的措施（支援措施2.0），為相關專業界別的畢業生和助理專業人員提供就業機會。

支援措施2.0將提供1,700個資助名額，分兩個組別。第一個組別提供550個資助名額予私人機構聘請修讀建測規園學科的應屆畢業生。獲批資助名額的僱主聘用每名合資格畢業生並提供認可的專業培訓，可獲每月5,610元的津貼，最長為期18個月。



第二個組別提供1,150個資助名額，支援私人機構聘請工程、建築、測量、都市規劃及園境界別的助理專業人員。工程界別方面，資助計劃的主要對象為2021年內完成香港工程師學會工程畢業生培訓計劃的助理專業人員。其餘四個界別方面，在2021年内完成相關專業學會認可培訓的助理專業人員，將可優先獲得資助。獲批資助的僱主聘用每名合資格的助理專業人員，並提供認可的專業實習機會，可獲每月10,000元的津貼，最長為期12個月。



支援措施2.0將於本月18日開始接受申請，畢業生組別和助理專業人員組別的截止申請日期分別為11月30日和8月31日。申請指引及表格可於發展局網頁下載。

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責任編輯：黃悅晴