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【活得健康啲】污垢影響風扇抽氣扇送風排氣效果　跟專家去垢還原拆洗步驟

休閒消費 18:20 2021/06/11

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

想要延長家電壽命，需要定期清走油漬塵埃。

吹電風扇時，感覺風速好像變弱，這可能是風扇內部積聚過多塵埃，未必是壞掉。另外，浴室及廚房抽氣扇用久後易藏污垢，厚重油漬灰塵亦會令排氣效果變差。要延長家電壽命，TOPick邀請到來自裝修學院的居家達人Kova教大家清洗風扇和抽氣扇步驟。

清洗風扇

點擊大圖了解清洗風扇程序：

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    +7
    +6

需注意以下事項：

1） 清潔前應先關閉電扇電源，防止意外發生。

2） 轉動扇葉時如果發覺不順暢，可加在轉軸上抹上潤滑油

3） 機件切忌沾水，否則易觸電和釀成意外。

民間智慧： 一塊百潔布足以快速清洗風扇

點擊大圖了解快速清洗風扇程序：

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想輕鬆清洗風扇，也可試用不拆洗清潔風扇方法，但注意只適用於網罩灰塵太多影響風速的風扇和同樣需要小心機件沾水。

清洗抽氣扇

點擊大圖了解清洗抽氣扇程序：

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需注意以下事項：

1） 清潔前應先關閉抽氣扇電源，防止意外發生。

2） 小心拆下抽氣扇扇葉，因為有部分扇葉可直接或需逆時針方向才能拆下。如錯誤拆下扇葉，會導致扇葉損壞。

3） 清洗扇葉清潔劑可選用藍威寶或抽氣扇專用清潔劑。

4） 帶電位置及零件切忌濕水。

資料提供：裝修學院

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責任編輯：張懿慧

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