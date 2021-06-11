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【巴士改道】8條龍運巴士路線改道駛經屯赤隧道　6月20日起實施

社會 13:17 2021/06/11

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運輸署今日（11日）提醒市民留意，8條由龍運營辦往返元朗區及北大嶼山或機場的專營巴士路線，由6月20日（星期日）首班車起將改經屯門─赤鱲角隧道。

署方提醒乘客，經調整後的8條巴士路線將不再途經青嶼幹線巴士轉乘站、屯門公路巴士轉乘站及大欖隧道巴士轉乘站，有關乘客亦將不能在上述轉乘站轉乘其他路線。

下列8條巴士路線將停靠屯門—赤鱲角隧道巴士轉乘站，方便乘客利用巴士轉乘往返元朗區及北大嶼山／機場各個目的地：

  • 第A36號線（元朗（錦上路站）—機場（地面運輸中心））
  • 第A37號線（元朗（朗屏站）—機場（地面運輸中心））
  • 第E36號線（元朗（八鄉路）—機場（地面運輸中心））
  • 第E36A號線（元朗（德業街）—東涌（逸東邨公共交通總站））
  • 第E37號線（天水圍市中心—機場（地面運輸中心））
  • 第NA36號線（元朗（錦上路站）—機場（國泰城））
  • 第NA37號線（天水圍市中心—機場（國泰城））
  • 第N30號線（元朗站—機場（暢達路））

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責任編輯：陳子謙

大嶼山 運輸署 經濟 巴士 運輸 屯門 交通

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