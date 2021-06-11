【莫文蔚演唱會】林家謙驚喜跟偶像合作　Karen拍紀錄片回首人生

▲ 林家謙為偶像慶生。

莫文蔚將於今晚開始三場演唱會，早前Karen為周刊拍攝紀錄片《A Star is Born》，約60分鐘的紀錄片，透過歌手日程、最貼身的工作夥伴、家人和好友等，記錄星途上的每段歷程。

《A Star is Born》亦會邀請一位新晉歌手為節目聲音導航，為Karen紀錄片聲演的便是林家謙。

未正式出道前，林家謙已翻唱過莫文蔚的歌曲，絕對是Karen的歌迷，能為偶像聲音導航，Terence表示：「能夠為Karen的紀錄片聲音導航是一種認可，我和哥哥都是她的歌迷，記得第一首聽Karen的歌是《回家》。」

▲ 林家謙替莫文蔚紀錄片聲音導航。

「你的Half Time是怎樣的？」隨著林家謙的發問，隨即展開第一集《A Star is Born：Half Time》。

貴為首位奪得「金曲獎最佳國語女歌手獎」、「金曲獎最佳國語專輯獎」的香港女歌手，出道28年，發行過30張專輯，舉行過120場個人演唱會，今年Karen終於「回家」，回到香港舉行最後一次巡迴演唱會終點站。

▲ 首度跟Karen合作。

拍攝時也是Karen的生日，林家謙驚喜送上蛋糕為Karen慶祝；對於Half Time，Karen這樣理解：「我在各方面都進入了Half Time，對我來說是一個celebration，好好地迎接人生的下半場。」

紀錄片中，訪問了Karen的母親、經理人、夏永康和演唱會導演等，一眾在莫文蔚生命極其重要的人物，從鏡頭中，說出最真實的莫文蔚。

