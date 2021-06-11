  • 33°C
香港時間 : 2021611日 (週五) 14:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【莫文蔚演唱會】林家謙驚喜跟偶像合作　Karen拍紀錄片回首人生

娛樂 13:18 2021/06/11

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

林家謙為偶像慶生。

莫文蔚將於今晚開始三場演唱會，早前Karen為周刊拍攝紀錄片《A Star is Born》，約60分鐘的紀錄片，透過歌手日程、最貼身的工作夥伴、家人和好友等，記錄星途上的每段歷程。

《A Star is Born》亦會邀請一位新晉歌手為節目聲音導航，為Karen紀錄片聲演的便是林家謙。

未正式出道前，林家謙已翻唱過莫文蔚的歌曲，絕對是Karen的歌迷，能為偶像聲音導航，Terence表示：「能夠為Karen的紀錄片聲音導航是一種認可，我和哥哥都是她的歌迷，記得第一首聽Karen的歌是《回家》。」

林家謙替莫文蔚紀錄片聲音導航。

「你的Half Time是怎樣的？」隨著林家謙的發問，隨即展開第一集《A Star is Born：Half Time》。

貴為首位奪得「金曲獎最佳國語女歌手獎」、「金曲獎最佳國語專輯獎」的香港女歌手，出道28年，發行過30張專輯，舉行過120場個人演唱會，今年Karen終於「回家」，回到香港舉行最後一次巡迴演唱會終點站。

首度跟Karen合作。

拍攝時也是Karen的生日，林家謙驚喜送上蛋糕為Karen慶祝；對於Half Time，Karen這樣理解：「我在各方面都進入了Half Time，對我來說是一個celebration，好好地迎接人生的下半場。」

紀錄片中，訪問了Karen的母親、經理人、夏永康和演唱會導演等，一眾在莫文蔚生命極其重要的人物，從鏡頭中，說出最真實的莫文蔚。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【莫文蔚演唱會】重新詮釋21年前《婦女新知》　邀黃偉文再寫時代女性心態
16:23 2021/06/09
【莫文蔚演唱會】重新詮釋21年前《婦女新知》　邀黃偉文再寫時代女性心態
莫文蔚重唱《食神》歌曲《初戀》　Karen跟初戀男友結婚成一生美事
12:05 2021/06/01
莫文蔚重唱《食神》歌曲《初戀》　Karen跟初戀男友結婚成一生美事
【莫文蔚演唱會】Karen綵排個唱當慶生　透露個唱有3位神秘嘉賓
10:19 2021/06/02
【莫文蔚演唱會】Karen綵排個唱當慶生　透露個唱有3位神秘嘉賓

你可能感興趣

【莫文蔚演唱會】重新詮釋21年前《婦女新知》　邀黃偉文再寫時代女性心態
16:23 2021/06/09
【莫文蔚演唱會】重新詮釋21年前《婦女新知》　邀黃偉文再寫時代女性心態
莫文蔚重唱《食神》歌曲《初戀》　Karen跟初戀男友結婚成一生美事
12:05 2021/06/01
莫文蔚重唱《食神》歌曲《初戀》　Karen跟初戀男友結婚成一生美事
【莫文蔚演唱會】Karen綵排個唱當慶生　透露個唱有3位神秘嘉賓
10:19 2021/06/02
【莫文蔚演唱會】Karen綵排個唱當慶生　透露個唱有3位神秘嘉賓
莫文蔚 林家謙 歌手 演唱會

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶