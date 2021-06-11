【商場優惠】紅磡黃埔天地推出消費獎賞迎夏日　買滿$300送現金券最高享25%回贈

▲ 黃埔天地6月推出消費獎賞迎夏日活動，送出最高25%現金券回贈。（商場提供）

炎夏來臨，紅磡黃埔天地特意推出「消費獎賞迎夏日」迎接仲夏，送出最高達25%的現金券回贈，多款商戶組合一次過滿足顧客願望，享受透心涼消費獎賞。

黃埔天地的消費獎賞迎夏日由6月12日至6月27日逢周末及假日舉行（6月18日及25日除外），會送出多款指定商戶的現金券回贈顧客。在推廣期內，貴賓優惠卡會員凡於商場最多兩間商舖以電子貨幣合共消費滿$300，即可獲贈$50指定商戶現金券；滿$600可獲總值$100現金券、滿$1,000則可獲總值$250現金券，每日數量有限，換完即止。

顧客更可即時成為貴賓優惠卡會員參加獎賞活動，只需憑黃埔天地最多兩間不同商舖合共消費滿$300或以上的發票（其中一張必須為食肆及每張需$100或以上)，然後下載黃埔天地手機應用程式並填妥資料，即可免費登記入會，換領現金券，同時可全年盡享逾100間商戶的購物、娛樂及美食優惠。

活動日期︰6月12日至6月14日、19日至20日、26日至27日（或換完即止）

換領地點︰黃埔天地時尚坊（2期）MTR層換領處

記者︰黃依情