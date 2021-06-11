【天籟之音】年輕時曾討厭聽到孩子笑聲哭聲 鄭丹瑞：因自己有下一代而改變

▲ 鄭丹瑞指，自從有了下一代，便迷上孩子的哭聲笑聲。

青春成長期，很討厭聽到小孩子的哭聲，覺得吵耳，同樣，也接受不了小孩子的歡樂叫喊聲。走到商場或茶樓，小孩子四圍奔走尖叫，會令我腎上腺素颷升；若見小孩子跌倒、嚎啕大哭，竟然有一陣心涼的感覺，當然，這一切都因為自己有了下一代之後而改變。

女兒小時候的笑聲和哭聲，時刻提醒着我，要有愛心和耐性。她們每一記笑聲和哭聲，都總有原因，跟她們同喜同悲的同時，看着她們成長，而我，由抗拒小孩子的笑聲、哭聲，到接受，到今天，我簡直是迷上了！不論生張熟魏，只要他們身邊的孩子在笑或在哭，我總能把這些哭聲和笑聲，形容為融化了我的天籟之音。小寶寶的笑和哭，是世界上最純粹的一個感情反應，要嗎扭計抱抱，要嗎肚仔餓，沒有太多計算。

「你已經到達恨抱孫嘅年紀，有呢一種咁樣嘅反應，可以理解。」好事之徒好心給我解釋。但我不敢肯定自己是否恨抱孫，或許我只是心境變換而已。星期天，氣溫高達三十四、五度，我跟着我的守門員教練朱國權做助教，在跑馬地幫一班十歲以下的小朋友操練，小孩子的家長拍下充滿歡笑聲的一刻，放到群組，我不停地重播又重播，愛不釋手，就只是想聽孩子們天真歡樂的笑聲，相當治癒、減壓。我甚至把片段放上我的IG，希望大家都能分享我那份簡單而純粹的快樂。

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全文刊於《經濟日報》，原題為「又笑又喊」