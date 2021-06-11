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【天作之合】公開洪永城廁所求婚經過　準新娘梁諾妍：好笑又感動

娛樂 14:05 2021/06/11

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

梁諾妍爆洪永城求婚過程。

洪永城（Tony）與梁諾妍（Inez）昨日（6月10日）公告「我哋要結婚啦！」的大喜訊，二人公布步人生下半場。而洪永城與梁諾妍這對準新人，又大爆由求婚到影結婚相，也充滿著無限溫馨及成籮笑料。

Inez昨日公布了結婚消息後，已向傳媒分享，Tony當日是在洗手間向自己求婚，過程令她笑到喊。二人發放結婚照亦配合他們的性格，簡約之中不失搞笑本色，從今兩人願餘生一起笑住過！

【娛圈喜訊】梁諾妍洪永城宣布結婚　Inez：願餘生我們也要一起笑住過！

二人昨日宣布結婚。

爆洪永城求婚過程

今日Inez再在社交平台分享Tony求婚經過，並以「過程好笑又感動到喊之求婚記發生於2月的某一個夜晚」為題。

她寫道：「容許我再描述多少少🤪佢係一個好practical 嘅人，夜媽媽做完野返嚟仲有呢個set up 我知道佢已經好俾心機去做。」

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Inez又稱：「廁所求婚真係好有創意仲要好設合你風格😂，我一打開門嗰下真係笑死我我都問點解會諗住喺廁所求婚，你好醒咁話廁所我一定會入去丫嘛你係啱嘅😂，但係你會唔會計埋我其實好急先會無啦啦中途入廁所😂。」

Inez搞笑道：「所以當佢正想求婚之際我🤚🏾⛔️咗佢‘可唔可以真係等我屙完屎先繼續求，我真係急到瀨啦。」其實對準新娘而言，過程是既甜蜜又感動。

撰文 : TOPick柴犬出動

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