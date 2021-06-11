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【無情僱主】妒忌女兒與家傭親密過父母　星媽怒炒跟隨16年姐姐被斥涼薄

親子 14:47 2021/06/11

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內地女星李湘因妒忌女兒與家傭太親密，於是辭退跟隨16年的姐姐。

有媽媽聘請外傭幫忙照顧小朋友，卻擔心孩子跟姐姐比自己更親近。45歲的內地名主播李湘與導演丈夫王岳倫，育有現年11歲女兒王詩齡，父女因參加《爸爸去哪兒》第一季爆紅，李湘更是炙手可熱的主持，收入豐厚。近日李湘在一個節目上分享，因妒忌女兒與家傭太親密，於是辭退跟隨16年的姐姐，被網民批評涼薄。

李湘一家三口過著奢華的生活，可是她的品行卻為人質疑。今年2月她曾被踢爆在三亞租民宿做直播，遺下大堆垃圾，沒有清理乾淨便走人，因而被屋主拍片公審「院子垃圾成山」。最近李湘在內地親子綜藝節目《育兒大作戰》亮相，節目提及有夫婦因傭人對他們的女兒太溺愛，令他們有感教養上很困難。

內地著名主持李湘與導演丈夫王岳倫，育有11歲女兒王詩齡。（李湘微博）

辭去工作16年家傭 女兒傷心

就在節目分享這個家庭個案時，李湘突然自爆自己曾辭去一名在她家工作了16年的女傭，原因是︰

我女兒跟阿姨（女傭）的關係好到，就是好像她們特別親了。

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王詩齡與女傭比她跟父母的關係更親近，令李湘感覺女兒的愛「分配不均勻」，偏向了女傭。這名女傭跟隨了李湘16年，可是由於妒忌心，令她決定辭退對方，她坦言「女兒很傷心」。

李湘指一家大約花了一個月時間，就調整了那位女傭離去後的轉變，重新將家裡打理妥當，她似乎對自己的行動感到滿意且自豪。

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網民批評惡行︰有錢無品

可是，網民卻一面倒抨擊李湘涼薄又無情，只因自己的妒忌心而辭去女傭，有網民留言「因妒忌而趕走忠心盡責的家傭，也太過份了吧」、「有錢無品」、「暴發戶才會這樣吧」。

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責任編輯：王明芳

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