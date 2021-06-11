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【男女有別】媽媽帶10多歲仔入女更衣室　女泳客不滿遭偷窺私處：他有生理反應

育兒經 14:46 2021/06/11

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媽媽帶10多歲仔入女更衣室，更認為孩子看不懂。

父母帶年幼的異性子女去廁所或更衣室，應該去到幾多歲？近日內地有網民在社交媒體發文指，她每天去游泳池，都見到有不同媽媽帶兒子入女性更衣室，部分男生更已10多歲，在看到女性換衣服時會有生理反應，令她感到不滿，惟向涉事媽媽及職員反映均不被理會。

有網民在微博投稿指，她所在的游泳池，每日都有會媽媽帶兒子到女性更衣室，

不止一個，都是10多歲的，長的身高馬大，這些男孩子還和女性一起洗澡。

有內地網民投訴，有媽媽帶10多歲兒子入女更衣室。（微博圖片）

她又提及，有一次自己閉著眼坐在板凳上洗頭時，有一名男孩蹲在地上看她私處，甚至有生理反應。她感到十分氣憤，向泳池的職員投訴，惟職員竟稱，「小男孩還小，管不了」。男孩則在一邊笑。而男孩的媽媽更稱，

孩子又看不懂，就你精貴怕看！

事件引來不少網民抨擊，有網民認為，游泳池應該嚴格管理，保護女泳客，同時保護孩子的心理健康。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：王明芳 

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