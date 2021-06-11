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【潮物速報】Miu Miu聯乘百年牛王Levi's　推經典501型號致敬款式創新高價

休閒消費 15:15 2021/06/11

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康

Upcycled by Miu Miu系列中，這件Trucker牛仔褸在領口上加上crochet，在衫身亦加上大量人造鑽石。（牛仔褸$34,700、牛仔褲$22,900/圖片品牌提供）

品牌雙方合作聯乘是潮流，時裝生產用舊有的衣服再添加新設計是大勢所趨。如果將以上兩者結合一起，不愁沒有叫座力，要說的正是近年比較少推出噱頭為賣點的Miu Miu，今回設計師Miuccia Prada找來百年牛王Levi's與Miu Miu合作，大家又不妨看看這時裝巨頭與百年牛王會又有甚麼火花拼發出來？

環保和可再持續發展是未來時裝業所朝著進發的目標，Miuccia Prada在這方面向前踏出了一大步。

事源品牌Prada以尼龍物料縫製的時裝精品起家，為了証明奢侈品牌都一樣可以在不犧牲利潤下與環保共行，在今年年底將使用全面回收的尼龍物料，可見路雖難行，但只要時裝巨頭願意帶頭踏出一大步，實在對整個業界帶來帶頭的作用。

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而當Prada的Re-Nylon系列推行得如火如荼的時候，來自同一門下的Miu Miu亦進行Upcycled by Miu Miu環保循環再造的計劃。

這一個計劃找來的重生對象正是美國百年歷史品牌Levi's，Miuccia Prada是次將舊日denim服裝賦予新生命的企劃，目的正是向一些經典款式致敬，將1980至1990年代的Made in USA的復古Levi's 501牛仔褲款式和Trucker denim套裝來個女裝版本。

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製作團隊在牛仔褸和褲子上釘上大量的水晶、珍珠和人造鑽石和刺繡等，而牛仔褲腰間的皮牌，由以前大家在Levi's裏看得耳熟能詳的棕色版本，改為同時印上Miu Miu和Levi's兩個品牌的粉紅色版本皮牌。

整體上沒有將服裝的剪裁來個驚天動地的重大大改動，焦點反而落在由工匠用人手逐一釘上珠飾拼湊而成的圖案身上，帶來剛中帶柔別出心裁的「再生女牛王」系列。

產品查詢：2523 7833

記者：何偉雄

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