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【新冠肺炎】今日沒有新增確診個案　自5月30日以來再錄本地零確診

社會 14:26 2021/06/11

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今日未有錄得新增確診個案。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情持續放緩，衞生防護中心公布今日(11日)未有新增確診個案，屬5月30日以來再次錄得本地零確診個案。至今本港個案累計仍為11,875宗，包括11,874宗確診個案和一宗疑似個案。

昨日本港錄得2宗確診個案，均為輸入個案，涉及一名20歲男子及一名51歲男子，二人均無病徵，亦無接種新冠疫苗，分別從英國及毛里塔尼亞抵港。詳情請見【下一頁

政府下調復必泰疫苗接種年齡至12至15歲青少年，今早（11日）9時許起網上預約，截至早上10時，在24間負責接種「復必泰」的社區疫苗接種中心，養和醫院和荃景圍體育館首天預約名額已爆滿。詳情請見【下一頁

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

新冠肺炎疫情 疫情 新冠肺炎 衞生防護中心

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