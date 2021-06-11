【新冠肺炎】今日沒有新增確診個案 自5月30日以來再錄本地零確診
社會 14:26 2021/06/11
本港新冠肺炎疫情持續放緩，衞生防護中心公布今日(11日)未有新增確診個案，屬5月30日以來再次錄得本地零確診個案。至今本港個案累計仍為11,875宗，包括11,874宗確診個案和一宗疑似個案。
昨日本港錄得2宗確診個案，均為輸入個案，涉及一名20歲男子及一名51歲男子，二人均無病徵，亦無接種新冠疫苗，分別從英國及毛里塔尼亞抵港。詳情請見【下一頁】
政府下調復必泰疫苗接種年齡至12至15歲青少年，今早（11日）9時許起網上預約，截至早上10時，在24間負責接種「復必泰」的社區疫苗接種中心，養和醫院和荃景圍體育館首天預約名額已爆滿。詳情請見【下一頁】
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責任編輯：陳正怡