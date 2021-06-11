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【引渡聆訊】印度政府申請將文子星引渡回國　文子星提上訴

社會 14:49 2021/06/11

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印度政府申請將文子星引渡回國，文子星提上訴。(資料圖片)

印度裔男子文子星（Ramanjit Singh）早前在港被捕，印度政府向本港法庭申請將文子星引渡回國受審，本港法庭早前就其中18項控罪批准印度政府申請，政府再就餘下其中3項越獄相關的控罪提出上訴，獲裁定上訴得直。文子星今（11日）再向上訴庭提出上訴，指本港與印度政府簽訂的引渡協議中的所謂「包底」條文，是指簽訂協議時尚未出現的控罪，而非為了涵蓋所有可被判囚1年以上的罪行。上訴庭聽罷陳詞後，押後裁決。

文子星一方今陳詞時指，原訟庭法官作出裁決時，指根據香港與印度之間的引渡協議第2(1)(34)條，任何未有在上列條文中列明，而又可判處1年或以上監禁的罪行，則屬可引渡的罪行，因此法官認為此條文屬「包底」條文，本案中的越獄控罪亦應獲涵蓋。但文子星一方指，有關條文是旨在涵蓋簽訂協議時尚未出現的罪行，而非其他所有可獲判處至少1年監禁的罪行。

印度政府一方則回應指，引渡協議第2(1)(34)條並非如文子星一方所指，是無限制地涵蓋所有罪行，事實上無論在香港或印度一方，亦有清晰界線指明獲涵蓋的罪行，雖然印度政府一方對於獲涵蓋罪行的範圍較廣，但亦只是旨在涵蓋更多嚴重罪行。

上訴庭聽罷陳詞後，押後裁決。

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記者︰楊詠渝

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