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【非法聚賭】警方搗破兩個非法麻雀賭場　共拘70人

社會 14:54 2021/06/11

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警方於行動中拘捕70人。（黃傑偉攝）

警方為打擊有組織及三合會罪案，及斷絕不法分子收入來源，於今日(11日)展開代號「雷霆2021」反罪惡行動，行動中拘捕70名人。

新界南總區刑事部經深入調查及分析後，於今日凌晨12時，突擊搜查青山公路及德士古道一帶工業大廈，共搗破兩個非法麻雀賭場，行動中拘捕70名人士，包括24男46女，年齡介乎25至70歲。當中3名被捕男子，年齡25至62歲，涉嫌經營非法賭博場所；年齡介乎38至70歲的3男6女，則涉嫌協助經營非法賭博場所被捕；其餘18男40女，年齡28至67歲，涉嫌於賭博場所內賭博被捕。警方檢獲約1萬元賭款，面值約10萬元籌碼，14張電動麻雀枱及其他賭具。被捕人亦違反禁聚令，警方向眾人發出定額罰款通知書。

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警方指，留意到不法分子以工廈作掩飾，進行不法活動，而場所內衛生設備惡劣，被捕人在單位內聚賭，完全漠視傳播風險，行為極不負責任。 新界南總區反三合會行動組第1隊高級督察周文軒強調， 經營非法賭博場所屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判罰款500萬元及判監7年，而於賭博場所內賭博，最高可被判罰款3萬元及監禁9個月，呼籲市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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