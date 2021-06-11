【答辯能力】智障清潔工被控非法集結　精神科醫生指難理解法庭程序

▲ 案件今（11日）在西九龍裁判法院再訊。（經濟日報資料圖片）

2019年10月旺角警署外有人示威，32歲智障清潔工涉當日用鐳射筆照向警署等，被控參與非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器等3罪。被告至今仍未答辯，控辯雙方早前開始傳召共4名精神科醫生作供，以判斷被告是否適合答辯，案件今（11日）在西九龍裁判法院再訊。辯方醫生供稱，被告理解法庭程序有困難，適合答辯能力屬臨界（borderline）。

涉案被告李啟發（32歲；兼職清潔工）被控非法集結、在公眾地方管有攻擊性武器及違反《禁蒙面法》共3罪，控罪指他於 2019 年 10 月 12 日在旺角警署外參與非法集結、管有能發出鐳射光束的裝置，以及使用口罩、頭罩和圍巾。

辯方今繼續傳召有多年智障精神科經驗的醫生郭偉明作供。郭指他在精神科報告中寫道，被告有心智障礙，理解法庭程序有困難，挑戰控方證人的能力有限，適合答辯的能力屬臨界（borderline）。郭認為，被告對於庭上控辯的討論，以及控方的指控只是一知半解。

控方盤問郭時指，經有耐性及有技巧的人講解，被告其實可以明白法庭程序。郭解釋，被告有可能明白，但需要長時間解釋，而且需要由一個受過專業訓練的中介人才可以做到，法律界及智障精神科其實可以合作，但現時法庭暫無有關服務。郭故在報告中總結指，被告不適宜答辯。

控方隨後突然問郭，為辯方寫報告及出庭的收費多少，並質疑其證供的可靠性。辯方聞言即時反對，並指控方指控嚴重。裁判官劉淑嫻亦反問控方，「咁你係咪每單案都要問下律師同專家收幾多錢咁呀？」辯方批評控方因該醫生屬私人聘請作出猜測，其指控無基礎。裁判官確認醫生有收取費用後，不批准控方追問實際金額。

案件今聆訊時，立法會前議員邵家臻及張超雄亦有到庭旁聽。案件下午續，控方會就被告適合答辯作出陳詞。

控辯雙方早前開始傳召共4 名精神科醫生作供，以判斷被告是否適合答辯。控方的兩名公立醫院醫生表示，就本案與被告曾作2次會面，起初認為他適合答辯，但後來因被告忘記是否有代表律師等而改為不適合。

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記者：林欣樂