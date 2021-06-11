【棕地發展】政府招標短期出租3處新界官地　供受收地影響棕地作業者承租

▲ 地政總署將以短期租約方式招標出租3幅位於屯門和古洞北的政府土地。（資料圖片）

地政總署今日（11日）公布，將以短期租約方式招標出租3幅位於屯門和古洞北的政府土地，讓受相關政府發展項目於明年或以前收地及清拆行動影響的合資格棕地作業經營者承租。招標今日開始，7月7日正午截標。

3幅招標出租的土地，分別位於屯門亦園路、望后石、及古洞北。最大一幅的地位於屯門亦園路，面積為約6,910平方米、即約7.4萬平方呎；其餘兩幅則分別佔地約3,100平方米及750平方米，即3.3萬及8,000平方呎。出租的棕地用途，分別可適合作收費公眾停車場、存放建築材料或汽車等。租期分別為3年及可租用至2023年12月31日。

受政府發展項目影響的業務經營者，包括古洞北／粉嶺北新發展區第一階段發展計劃、洪水橋／厦村新發展區第一期發展計劃、錦田南公營房屋發展計劃，以及橫洲公營房屋第一期發展計劃，若符合相關申請資格，可獲發放法例訂明的法定補償，或以特惠津貼替代。

地政總署發言人表示，為協助棕地作業經營者搬遷業務和善用土地資源，地政總署一直努力物色合適的空置政府土地，以短期租約方式招標出租。發言人強調，地政總署會繼續物色合適的空置土地以短期租約方式招標出租，以供棕地作業經營者搬遷業務。

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責任編輯：陳子謙



