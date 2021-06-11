【打風季節】天文台指熱帶氣旋形成中今晚或有狂風驟雨　考慮短期內發一號戒備信號

▲ 天文台表示，考慮在短期內發出一號戒備信號。

天文台於今日（11日）下午發出特別天氣提示，指一個熱帶氣旋正在形成中，考慮在短期內發出一號戒備信號。

天文台表示，位於南海中部的低壓區有所增強，一個熱帶氣旋正在形成中，預料該系統會在今晚至明早，與香港保持約500公里或以上距離，今晚至明日本地風勢較大，間中有狂風驟雨，海面有湧浪。天文台考慮在短期內發出一號戒備信號。

天文台又指今日大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，下午短暫時間有陽光，吹清勁東至東南風，預測今晚離岸及高地間中吹強風，驟雨較多，海面有湧浪。展望明日風勢較大，間中有狂風驟雨，星期日仍會有驟雨，會到下週初至中期，驟雨才減少。

▲ 未來9日天氣預測。（天文台截圖）

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責任編輯：黃悅晴