【父親節專訪】在學校做校董在家當「校長」　德萃創辦人徐飛生足7個樂做多仔公

▲ 徐飛與太太Carmen育有4女3子，組成九口大家庭。

教育界多仔公必數德萃教育機構創辦人兼校董會主席徐飛（Terry），自今年2月細仔出生後，他榮升7孩爸爸，與太太Carmen及4女3子組成九口大家庭，在家中擔當「校長」的角色。由公屋出身，經歷運動員生涯到創辦德萃，徐飛累積失敗再步向成功，過去的窮苦日子磨練出堅毅，直到今天身教7個孩子。

徐飛與Carmen分別在23歲及21歲時當上父母，由年輕爸媽轉眼成為經驗十足的父母，7個孩子包括13歲大女Vienna、10歲二女Athena、7歲三子Alexander、6歲四女Regina、3歲五子Forrest、1歲半六女Ilana和4個月大七子Adrian。2015年徐飛創立德萃教育機構（St. Hilary），至今開辦及營運7間幼小中。經過十多年的打拚，徐飛足以為妻兒提供優越的生活，不過這一切都得來不易︰

這個旅程經歷過高低起跌，我為自己感到自豪，一直努力去做每件事。

▲ 徐飛夫婦湊7個孩子雖累，但小朋友帶來的歡樂亦無法計算。（黃建輝攝）

由公屋仔運動員到德萃創辦人

在觀塘公屋長大的徐飛是前香港精英跳遠運動員，學生時代憑著田徑成績入讀拔萃男書院。他回想中學時期的窮困生活，靠做兼職幫補生活費，由快餐店時薪約14元到跟車工人都做過。當時他做學生運動員，想買一對較好的釘鞋要600元，只好揀人工較高的跟車工作，以為自己夠大隻搬貨沒問題。他至今難忘︰

在葵涌貨櫃碼頭「過櫃」搬貨，烈日當空下大櫃搬細櫃，要想盡辦法將貨塞滿。到黃昏收工，我由荃灣搭小巴返觀塘整個人呆滯，那時想「我一定要努力發奮」。

運動員生涯非常艱苦，他當時一心想破香港紀錄、參加亞運甚至奧運。直至13年前他成為新手爸爸，自此責任重大，考慮到經濟條件決定退役。他試過創業失敗，最終在教育界找到方向。他自言教育事業上遇到很多伯樂，加上運動員出身的堅毅精神，在今天略有成就。

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在家當「校長」貼地育兒

運動員有教練，做爸爸無教練要靠自己！

由大女出生的手忙腳亂，頭暈身㷫就往醫院跑，到第7個孩子來臨的淡定，徐飛夫婦一直摸索如何當父母。徐飛每次都陪著太太入產房，見證7個孩子出生，他有感︰

每個小朋友都是獨立的個體，每一次迎接他們都很期待。我抱過一、二、三、四、五、六個孩子，抱第七個感受依然深刻。

▲ 7孩爸爸徐飛認為每個子女都很特別，絕不偏心。（黃建輝攝）

他強調自己絕不偏心，因為在他看來每個子女都很特別，性格各異，強弱項亦不同。「我在學校做校董，在家裡做『校長』」，徐飛出生於一個傳統家庭，自言是一個較傳統的爸爸，重視孩子的品德、紀律及價值觀。另一方面，他也是家中的康樂大隊長，有時全家一起出動，有時按年紀分組活動，他負責陪玩陪食。

童年成長經歷令徐飛學會珍惜與知足，他與太太假日依舊愛跟孩子去茶餐廳吃飯、到深水埗買玩具格價，從小灌輸孩子「應使得使」的理財觀念。太太Carmen提及過去一家去旅行，孩子曾問可否乘搭頭等艙，她與丈夫拒絕了。即使他們有能力做到，但希望留待孩子將來靠自己能力去實現，體驗得來不易而非垂手可得。徐非深深體會︰

當你很富有時食一餐龍蝦、魚翅，那種開心跟我吃魚蛋、碗仔翅的快樂是一樣的。

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感激太太做最強後盾

大女及二女現於瑪利諾修院學校就讀中一及小五，三子、四女及五子則分別入讀德萃小學小二、小一及幼稚園N班。Carmen平日早上6時20分起分批叫孩子起身返學，小朋友上課後，她要照顧最小的兩個孩子。疫情下子女只上半天課，下午繼續「打仗」時間。13歲大女踏入青春期及升中另一階段，Carmen每晚都會花時間與大女傾談。

Carmen打點好家庭，讓丈夫無後顧之憂在外打拚，徐飛深知她辛勞，大讚「太太是最好的」︰

電影有Superwoman、Wonder Woman，現實中我太太生7個，日理萬機由早到晚照顧小朋友，工作量比我還高，我覺得太太是「超級無敵勁」。

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7個孩子帶來無窮歡樂

每次再懷孕，徐飛夫婦都會召開家庭會議，向子女宣布喜訊。大女與細仔相差13年，當大家姐迎接第三、四個弟妹仍然興奮，到第五、六個後感覺已不同，第七個時她問父母「會唔會太多？又有？」其實體貼的大家姐擔心媽媽太辛苦。徐飛暫時覺得7個夠晒數，至於將來會否再生第8個孩子，他回應「休息兩三年再看情況」。

▲ 隨著事業漸上軌道後，徐飛希望多花時間陪伴太太Carmen。（黃建輝攝）

雖然徐飛與Carmen尚算年輕，但湊7個小朋友無論精神及體力上都感到吃力，名副其實要「一眼關七」。徐飛希望鍛鍊身體，有強壯的體魄陪伴孩子成長。當了13年爸爸，縱使有疲累時，但快樂的時間更多︰

7個孩子帶來的歡樂無法計算，我和太太回想起來還是覺得值得的。

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記者：駱秀玲