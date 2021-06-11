【寵物甲蟲】養蟲達人情迷beetle開店賣甲蟲　年養2千隻：與蟲友鬥大隻好威威

▲ 文傑也是18歲開始養甲蟲，大學2年級未畢業，他已開設第一間甲蟲店，創業13年，高峰期曾擁3店。

玩甲蟲許多時候是男生的玩意，難得戴祖儀及陸永兩名女兒不單不害怕甲蟲，更任由牠在手上爬，絕無恐慌之意。其實玩甲蟲不是男生的專利，蟲森萬象甲蟲專門店的老闆文傑表示，有三分之二的玩家，都是學生，而當中不少更是一家大細齊齊養甲蟲。

文傑也是18歲開始養甲蟲，大學2年級未畢業，他已開設第一間甲蟲店。「以前我會徵用家中的套廁來養甲蟲，由於膠杯可以堆疊，一年養200隻都無問題。」現在一年養約2,000隻，甲蟲書上大部分的品種，他都養過，粗略估計超過200款。「那時候養得太多，所以開店可以放在舖頭，高峰期有3間甲蟲店，分別在屯門、荃灣及藍田。那時候想如果生意好就可以直接和廠拿材料，成本低啲，養甲蟲又平一點。」

▲ 文傑曾開設3間分店，現在集中一間，地方寬敞，方便大家選購。店內的標本，大部分都是文傑所做，只要乾燥10日便成。他手中拿著的，當然是假的呢！（攝影：黃建輝）

由於日本飼養甲蟲已有二、三十年歷史，台灣隨後，因此他也有去兩地的甲蟲店取經，單是日本已去了30次。「我2018年也接受了日本雜誌Be-Kuwa的訪問，香港最頂盛的時期（2010年），曾有30間甲蟲店，旺角是戰場。」不過，文傑說由於全職賣甲蟲只有他一間，而其他甲蟲店都是兼職經營，舖租貴，在汰弱留強下，現在只剩下四、五間甲蟲店。

「他們許多時候開在工廠區，很難吸引家長去購買。而且賣的甲蟲太專門，可能只是多隻角、多隻牙，普通玩家很難分辨出來，也是造成執笠的原因。」文傑選擇飼養繁殖最多人喜歡的品種，如獨角仙、彩虹鍬形蟲等，就算是與獨角仙同屬兜蟲的長戟大兜，有12款選擇，他都只是飼養繁殖最受歡迎的海克力斯長戟大兜。

甲蟲店由2008年開業至今，文傑很高興大家對甲蟲改觀。

最初經營時，有人會說：「曱甴都有人養？」但現在大家已知道這些不是曱甴而是甲蟲。

他會穿起甲蟲T-shirt，去學校搞活動，讓小朋友不是只從書本上認識甲蟲，而是看到實物。

▲ 這是文傑昔日舉辦的甲蟲展，人頭湧湧。（攝影：鄭峻傑）

疫情前，他還會一年兩次舉辦甲蟲展，介紹甲蟲知識之餘，也讓玩家一人一桌做現場即賣會，可以互相交流。

飼養甲蟲有趣之處，如果是自己親手從幼蟲養出成蟲，成就感會很大，而且亦反映你有多愛錫甲蟲。加上又可以和蟲友比賽看誰大隻啲，可以威威。如果不夠人大隻，又可以向人偷師，所以這種想養大隻甲蟲的心態很吸引我。

▲ 通常玩甲蟲是男性的天下，難得戴祖儀也有興趣，但文傑估計戴祖儀飼養那隻獨角仙，壽命只能至中秋節。（IG圖）

甲蟲不單只有獨角仙還分3大類

獨角仙只是兜蟲其中一個品種，甲蟲主要分為3種：

1.兜蟲：因外形似武士的盔甲而得名，頭部和胸部多數有角，會使用頭角爭地盤和食物，壽命約有3-10個月，其實甲蟲在大自然，就未必有那麼長的壽命，因為牠們最大的敵人是雀鳥及蝙蝠。代表品種包括獨角仙、長戟大兜、美東白兜及姬兜。

▲ 養甲蟲通常買一對，回家繁殖後代，圖為海克力斯長戟大兜。雄性的獨角仙因為有角，所以比較貴（$1,780）；雌性沒有角，就比較便宜（$680）。（攝影：黃建輝）

2.鍬形蟲：外形及顏色非常百變，公蟲頭部更有一對可開合的大顎。壽命也比兜蟲長，約有1-2年壽命。代表品種包括彩虹鍬形蟲、長頸鹿鋸鍬形蟲、日本大鍬形蟲和蘇門答臘扁鍬形蟲。

3.金龜：壽命跟兜蟲差不多，約3-10個月。品種非常多，分布亦極廣，如烏干達角金龜、白條綠花金龜、大衛長臂金龜、西瓜皮長臂金龜，但以非洲的角金龜及花金龜最受蟲友喜愛。

▲ 這是歌利亞大王花金龜（$4,400/對），昂貴的原因是因為飼養幼蟲相比其他品種較花時間，一般兩個月換一次飼料就可以，但這大王花金龜就要3-4日餵一次錦鯉用魚糧，人力成本較高。（攝影：黃建輝）

甲蟲Q＆Ａ

問：甲蟲會飛嗎？

答：全部甲蟲都識飛，當環境不舒服、沒有東西吃、打架輸了，想離開環境便會飛，但太大隻飛就比較困難。

問：甲蟲通常幾大隻？

答：像兜蟲的海克力斯長戟大兜，通常是130-160mm長，全世界最大隻有181mm。

問：甲蟲會咬人嗎？

答：甲蟲雖然有爪，但不會咬人，因為牠們只是怕跌而抓著你的手。

問：甲蟲吃甚麼？

答：夏天甲蟲是最多，很多人因為牠們飛入屋而開始飼養。用原始養殖方法是最便宜，可以給牠們吃蘋果、香蕉，亦可以吃甲蟲專用的啫喱（$58/包）。

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問：飼養甲蟲需要甚麼環境？

答：甲蟲是生活在熱帶雨林的昆蟲，最好當然是在冷氣房飼養，不然就在涼爽的環境下，牠們不需要曬太陽。有些甲蟲（如海神大兜）幼蟲期需要放在紅酒櫃裏，好像很誇張，但因為牠們怕熱，要生活在18C的溫度。

問：應該如何選擇哪種甲蟲品種去飼養呢？

答：甲蟲的價格是以其稀有度、飼養成蟲難度、所需食材、空間環境（如要低溫開冷氣）而定。在家飼養，要看看家裏的空間有多少？飼養的技巧是否達標？如果初養，最好揀一些便宜、不太受溫度影響的甲蟲飼養。通常成蟲會買一對，可以交配繁殖，就算甲蟲死了，還可以養育下一代。如果只養一隻，通常買公。除了養成蟲外，也可以飼養幼蟲，我們有一半的客人自己養幼蟲。

記者：何小雲