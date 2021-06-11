【乳癌篩查】港府擬第四季推乳癌篩查合資格者須付535元　料年均檢出6000人具乳癌風險

▲ 食衞局副局長徐德義指，港府擬第四季推乳癌篩查先導計劃。（經濟日報資料圖片）

港府去年《施政報告》提及將為44歲至69歲合資格婦女提供乳癌篩查，衞生署計劃今年第四季推為期2年的先導計劃，參與婦女健康服務的合資格婦女須付310元年費，並每次乳房X光造影檢查再付225元，料每年有2.4萬人會參與婦女健康服務，當中約四分之一人獲評為風險增加，須接受乳癌篩查。政府會於全面推行篩查服務後檢討，以決定下一階段的乳癌篩查服務。

立法會衞生事務委員會今日開會商討婦女健康事宜，食衞局副局長徐德義表示港府去年《施政報告》公布，據專家工作小組修訂建議，為具有個人化乳癌風險因素的44至69歲婦女，考慮每2年接受一次乳房X光造影檢查；而衞生署表有關建議及風險評估工具，計劃於今年下半年推為期兩年的先導計劃。

他續指，衞生署於先導計劃初期，會透過轄下提供婦女健康服務的3間婦女健康中心及10間母嬰健康院，分階段為合資格婦女進行乳癌篩查。參與婦女健康服務的婦女須繳付310元年費，而合資格接受乳房X光造影檢查的婦女每次須繳付225元，如有需要亦可獲安排接受輔助性的超聲波乳房檢查。

衞生署首席醫生(家庭健康服務)盧艷莊解釋，衞生署一直有提供婦女健康服務，惟早前受疫情影響一度暫停，現時署方有計劃於今年下半年重啟婦女健康服務，又估計屆時接受乳房X光造影檢查增多，署方會將部分外判予坊間機構，料篩查計劃可於第四季展開。

當局引述港大研究，約有2成半的44至69歲婦女有某些組合的個人化乳癌風險因素，增加罹患乳癌的風險，預計先導計劃下，每年有2.4萬人會參與婦女健康服務，當中6000人將被評估為風險增加，須接受乳癌篩查。政府會於全面推行篩查服務後進行檢討，以決定下一階段的乳癌篩查服務，包括委託非政府機構提供篩查服務。

被問及60歲以上婦女可否免費篩查，徐德義稱，可於先導計劃推出後，評估及檢討首階段的反應，了解當中引起的關注因素、檢出個案比率是否與預期相符、計劃所遇到的樽頸等，待整套計劃檢討後才進一步考慮當中細節；又提到如有經濟困難的婦女，包括領取綜援、受惠於公院及診所醫療費用減免機制者可獲資助。

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記者：陳正怡